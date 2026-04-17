Χάαλαντ: «Το παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην Αρσεναλ»

Με... τελικό παρομοίαε ο Έρλινγκ Χάαλαντ την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ την Κυριακή στο «Έτιχαντ» (18:30).

Την περασμένη αγωνιστική οι «κανονιέρηδες» γνώρισαν ήττα σοκ στην έδρα τους από την Μπόρνμουθ (1-2), έμειναν στους 70 βαθμούς, έξι περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, που, όμως, έχει κι ένα ματς λιγότερο.

«Ολοι ξέρουν τη σημασία αυτού του αγώνα. Είναι για εμάς τελικός. Το παιχνίδι της χρονιάς. Θέλουμε μόνο τη νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο στην κορυφή. Είμαστε στην τελική ευθεία, μένουν μόλις έξι εβδομάδες για τη λήξη της σεζόν και πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα στο κυριακάτικο ντέρμπι», τόνισε ο Νορβηγός διεθνής φορ.

Sportfm.gr