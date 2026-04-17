ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάαλαντ: «Το παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην Αρσεναλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ θεωρεί πως ο τίτλος κρίνεται την Κυριακή στο Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ.

Με... τελικό παρομοίαε ο Έρλινγκ Χάαλαντ την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ την Κυριακή στο «Έτιχαντ» (18:30).

Την περασμένη αγωνιστική οι «κανονιέρηδες» γνώρισαν ήττα σοκ στην έδρα τους από την Μπόρνμουθ (1-2), έμειναν στους 70 βαθμούς, έξι περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, που, όμως, έχει κι ένα ματς λιγότερο.

«Ολοι ξέρουν τη σημασία αυτού του αγώνα. Είναι για εμάς τελικός. Το παιχνίδι της χρονιάς. Θέλουμε μόνο τη νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο στην κορυφή. Είμαστε στην τελική ευθεία, μένουν μόλις έξι εβδομάδες για τη λήξη της σεζόν και πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα στο κυριακάτικο ντέρμπι», τόνισε ο Νορβηγός διεθνής φορ.

Sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεμπέρδεμα κόντρα στον... μπελά!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ιωαννίδης: Οι Πορτογάλοι γράφουν πως ο Έλληνας στράικερ θα χειρουργηθεί

Ελλάδα

|

Category image

Η Premier League είναι… πρωταθλήτρια σε τρεις διοργανώσεις, και τον Απρίλιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο βήμα προς τους τελικούς

Κύπρος

|

Category image

«Ο Απόλλωνας θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με υπερβάσεις και οι πλείστοι εξ αυτών αισιοδοξούμε ότι θα ανανεώσουν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με κασκόλ της Μπάγερν στο βελγικό κοινοβούλιο o πατέρας του Κομπανί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η απίθανη και ιστορική ευρωπαϊκή πορεία ΑΕΚ: Τα επιτεύγματα της ομάδας του Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Χάαλαντ: «Το παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην Αρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεζόν των ρεκόρ και της ευρωπαϊκής καθιέρωσης για την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χαλαρότητα ή «πρόβα τζενεράλε» για τον Μάρτινς;

ΑΕΛ

|

Category image

Bundesliga - 30ή αγωνιστική: «Matchball» τίτλου για Μπάγερν, κορυφώνεται η μάχη για Ευρώπη και παραμονή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ΑΕΛ-ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Sold out και φουλ για πρόκριση η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη