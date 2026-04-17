Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
Το διήμερο 24 - 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η 14η αγωνιστική, η τελευταία της χρονιάς του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας
Η τηλεοπτική μετάδοση αγώνα από τη Cytavision θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Απριλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:
Α' όμιλος
Παρασκευή, 24.04.2026
17:00 ΜΕΑΠ - Ομόνοια 29Μ
17:00 ΠΑΕΕΚ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Σάββατο, 25.04.2026 / 17:00
Νέα Σαλαμίνα - ΑΣΙΛ Λύσης
Δόξα Κατωκοπιάς - Αγία Νάπα
Β' όμιλος
Σάββατο, 25.04.2026 / 17:00
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Σπάρτακος Κιτίου
Χαλκάνορας - Ηρακλής Γερολάκκου
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Εθνικός Λατσιών
Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ