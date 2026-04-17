Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Η τηλεοπτική μετάδοση αγώνα από τη Cytavision θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

Α' όμιλος

Παρασκευή, 24.04.2026

17:00 ΜΕΑΠ - Ομόνοια 29Μ

17:00 ΠΑΕΕΚ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Σάββατο, 25.04.2026 / 17:00

Νέα Σαλαμίνα - ΑΣΙΛ Λύσης

Δόξα Κατωκοπιάς - Αγία Νάπα

Β' όμιλος

Σάββατο, 25.04.2026 / 17:00

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Σπάρτακος Κιτίου

Χαλκάνορας - Ηρακλής Γερολάκκου

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Εθνικός Λατσιών

Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ