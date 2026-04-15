Cyprus League by Stoiximan: Υποψήφιοι MVP Μαρτίου και καλύτερο γκολ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με τον Stoiximan, συνεχίζουν την ανάδειξη του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή και του καλύτερου τέρματος κάθε μήνα στην Cyprua League by Stoiximan.

Η ψηφοφορία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και οι κορυφαίοι θα προκύπτουν από τις ψήφους των φιλάθλων και της επιτροπής που καθορίστηκε από την ΚΟΠ και αποτελείται από τους προπονητές των Εθνικών ομάδων Ανδρών και Ελπίδων, Απόστολο Μάντζιο και Κωνσταντίνο Μακρίδη, τον τεχνικό διευθυντή της ΚΟΠ Σάββα Κωνσταντίνου και τον εκπαιδευτή της σχολής προπονητών Μάριο Κωνσταντίνου.

Μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠ βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 22 Απριλίου η ψηφοφορία για τον MVP Ιανουαρίου καθώς και για το καλύτερο τέρμα Μαρτίου.

Υποψήφιοι MVP είναι ο Γρηγόρης Κάστανος (Άρης Λεμεσού), Παναγιώτης Ανδρέου (Ομόνοια Λευκωσίας), Στέφανο Σένσι (Ανόρθωση) και Πέδρο Μάρκες (Απόλλων).

Τα υποψήφια καλύτερα τέρματα πέτυχαν ο Γρηγόρης Κάστανος (Άρης Λεμεσού), Γκάρι Ροντρίγκες (Απόλλων Λεμεσού), Ιβάν Λιούπιτς (Απόλλων Λεμεσού) και Βιερίνια (Ολυμπιακός Λευκωσίας).