Λουκά: «Ίσως να είχαμε πέναλτι με τον Κακουλλή»

Προβληματισμένος παρουσιάστηκε ο Λιάσος Λουκά μετά την ισοπαλία του Άρη με την Πάφο FC, για την 3η αγωνιστική των play off.

Αναλυτικά: «Θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε. Στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος είχε μια καλή στιγμή στην αρχή αλλά μετά κυριαρχήσαμε, πετύχαμε ένα γκολ και πατούσαμε πολύ καλά. Στα τελευταία 10 λεπτά του ημιχρόνου η Πάφος ήταν καλύτερη και δημιούργησε ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, ίσως να είχαμε πέναλτι με τον Κακουλλή. Μπορούσαμε να σκοράρουμε δεύτερο γκολ και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά μετά από μια αδράνεια, ήρθε η ισοφάριση. Μας αφήνει απογοητευμένους το αποτέλεσμα. Ήμασταν τόσο κοντά, μας πληγώνουν τα τελευταία λεπτά των αγώνων μας».