Ένα έργο σε επανάληψη

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ένα έργο σε επανάληψη

Βρέθηκε μπροστά στο σκορ ο Άρης, έχασε ευκαιρίες να το διευρύνει αλλά στα τελικά στάδια, ισοφαρίστηκε και άλλοι δύο βαθμοί έκαναν... φτερά.

Απέναντι στην Πάφο είχε την ευκαιρία να ψαλιδίσει τη διαφορά από την 4η θέση αλλά αυτό δεν έγινε και έτσι, εξανεμίστηκαν και άλλο οι ελπίδες για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό που βλέπουν στον Άρη φέτος, είναι ένα έργο σε επανάληψη. Δηλαδή, ενώ φέρνει το ματς στα δικά του... πόδια, στο τέλος η προσπάθεια του πετάγεται στα σκουπίδια. Ειδικά επί Λιάσου Λουκά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό γεγονός. Ισοφαρίστηκε με Ακρίτα στην τελευταία φάση, όπως ξανά με Πάφο αλλά και στο 90΄ με την Ε.Ν. Ύψωνα και είναι χαμένοι βαθμοί, που του στερούν την ευκαιρία να διεκδικήσει.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, επικεντρώνεται στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα, όπου αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Κακόριν, που είχε ίωση, ενώ εκτός θα είναι λόγω τραυματισμού ο Νίκολιτς.

