Οριστικό το deal του Δώνη με Σαουδική Αραβία - Πότε αναλαμβάνει

Ο Γιώργος Δώνης τα βρήκε σε όλα με τους ιθύνοντες της Σαουδικής Αραβίας για να αναλάβει την εθνική ομάδα και να την καθοδηγήσει στο Μουντιάλ.

Ο Γιώργος Δώνης πήρε την απόφαση για τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, καθώς συμφώνησε να καθίσει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας και πλέον το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς ομοσπονδίας.

Ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού, θα καθοδηγήσει τα «πράσινα γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό. Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον όγδοο όμιλο, με αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, ενώ παράλληλα αποτελεί κι ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής, ο οποίος θα οδηγήσει εθνική ομάδα άλλης χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φυσικά ο πρώτος Έλληνας προπονητής που βρέθηκε σε Μουντιάλ είναι ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος ήταν ο κόουτς της Εθνικής στο Μουντιάλ του 1994.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Al Sharq Al Awsat», η Σαουδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με τον Γιώργο Δώνη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται την Κυριακή (19/4) όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Σαουδάραβες, ενώ ο Δώνης θα διαδεχθεί τον Ερβέ Ρενάρ και θα αποτελέσει τον 60ό προπονητή στην ιστορία της ομάδας.

Η έναρξη της συνεργασίας προσδιορίζεται για τις 22 Μαΐου, όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει την προετοιμασία ενόψει του Μουντιάλ, συμπεριλαμβανομένων φιλικών και μεγάλων τουρνουά, όπως το Κύπελλο Κόλπου και το Κύπελλο Ασίας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ενίσχυση της διοικητικής δομής των εθνικών ομάδων με στελέχη από το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις.

Διαβαστε ακομη