Η απίθανη και ιστορική ευρωπαϊκή πορεία ΑΕΚ: Τα επιτεύγματα της ομάδας του Νίκολιτς

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε χθες μετά από 16 αγώνες και ένα… λίγο ήθελε ακόμα για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League. Τα όσα πέτυχε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φέτος στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακά, καθώς αποκαταστάθηκε η θέση της στης διοργανώσεις της UEFA.

Τη σεζόν 2024-25, η ευρωπαϊκή περιπέτεια της ΑΕΚ τέλειωσε νωρίς και άδοξα με τον αποκλεισμό από τη Νόα. Η περσινή σεζόν ολοκληρώθηκε με καταστροφικό τρόπο, ωστόσο ο Νίκολιτς κατάφερε από το καλοκαίρι, χτίζοντας παράλληλα την ομάδα από την αρχή, να βάλει βάσεις επιτυχίας. Με μια σειρά από υπερβάσεις.

Ο πρώτος στόχος της Ένωσης το καλοκαίρι ήταν να περάσει στη League Phase, μέσα από τρεις προκριματικούς. Δεν το είχε ξανακάνει, αλλά τα κατάφερε. Επίσης, πήρε την πρώτη της νίκη επί της Άντερλεχτ. Μετά από 8 αναμετρήσεις, η ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη ιστορικά νίκη της απέναντι στην Άντερλεχτ, κλείνοντας μια μακρά αρνητική παράδοση

Στη φάση των ομίλων κατέλαβε την τρίτη θέση, την καλύτερη που έχει πάρει ποτέ ελληνική ομάδα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα με ρεκόρ βαθμών. Οι 13 βαθμοί στη League Phase αποτελούν τη μεγαλύτερη συγκομιδή της ΑΕΚ σε φάση ομίλων ή πρωταθλήματος ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Συνολικά έπαιξε σε 16 ευρωπαϊκούς αγώνες, τους περισσότερους που έχει δώσει σε μια σεζόν. Η ΑΕΚ πέτυχε 9 νίκες, τις πιο πολλές της σε μία ευρωπαϊκή σεζόν και αυτό είναι και προσωπικό ρεκόρ και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Μάλιστα, ο Σέρβος τεχνικός έχει το καλύτερο ευρωπαϊκό ποσοστό νικών προπονητή της ΑΕΚ με minimum 10 αγώνες. Με 8 νίκες σε 13 αγώνες, ο Μάρκο Νίκολιτς έφτασε στο 61,5%, που καταγράφηκε ως το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποσοστό νικών για προπονητή της ΑΕΚ με τουλάχιστον 10 παιχνίδια

Στη League Phase σημείωσε 14 γκολ και αναδείχθηκε καλύτερη επίθεση. Ακόμα, ισοφάρισε τα ρεκόρ με τις πιο ευρείες νίκες της στην Ευρώπη, εντός και εκτός έδρας, με το 6-0 επί της Αμπερντίν και με το 4-0 στην έδρα της Τσέλιε.

Κατέρριψε και ρεκόρ 49 ετών στις νίκες σε κυρίως φάση: 6 νίκες χωρίς προκριματικά. Η ΑΕΚ έφτασε τις 6 νίκες στην κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, χωρίς να υπολογίζονται τα προκριματικά, και ξεπέρασε την ιστορική επίδοση της σεζόν 1976/77, που είχε σταματήσει στις 5.

Για πρώτη φορά πέτυχε τρεις σερί εκτός έδρας νίκες σε Φλωρεντία (1-0) Σαμψούντα (2-1) και Τσέλιε (4-0). Συνολικά, επέδειξε την πιο παραγωγική ευρωπαϊκή σεζόν της ιστορίας της με συνολικά 30 γκολ, ξεπερνώντας τα 24 της σεζόν στο Κύπελλο UEFA 2001-02. Ακόμη, έκανε για πρώτη φορά ανατροπή από 0-2 σε ευρωπαϊκό αγώνα, στο 3-2 με την Κραϊόβα.

Ξεχωριστή σημασία για τη δική της ιστορία είναι ότι νίκησε για πρώτη φορά σε ιταλικό έδαφος και έκανε το 2/2 σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων στην Τουρκία (Τραμπζονσπόρ το 2019 και Σαμσουνσπό φέτος).

Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε προημιτελική φάση σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις (Πρωταθλητριών 1968-69, Κύπελλο UEFA 1976-77, Κύπελλο Κυπελλούχων 1996-97 και 1997-98 και UEFA Conference League). Μάλιστα, επέστρεψε σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από το 1998 και έπαιξε μέσα στον μήνα Απρίλιο για πρώτη φορά μετά τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA 1976-77!

Επίσης, έφερε τους πιο πολλούς βαθμούς στην Ελλάδα για το 2025-26, συνολικά 17.500 (δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 13.250.

Τέλος, η ΑΕΚ έκανε άλμα από τη θέση 160 του UEFA Ranking στη θέση 84, γεγονός πολύ σημαντικό για τις μελλοντικές κληρώσεις της.

Όλα τα παραπάνω, έγιναν σε ένα διάστημα10 μηνών, συνεχούς δουλειάς και βελτίωσης. Αυτό που ξεκίνησε το καλοκαίρι στην ΑΕΚ είναι ένα πρότζεκτ με δυνατές βάσεις και τεράστιες προοπτικές εξέλιξης. Η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα και τον επόμενο μήνα, η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να υπερασπιστεί το +5 και να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Super League και να τεστάρει τις δυνάμεις της με τα ευρωπαϊκά μεγαθήρια στο Champions League.

