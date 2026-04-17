Η Premier League είναι… πρωταθλήτρια σε τρεις διοργανώσεις, και τον Απρίλιο!

Η Premier League είναι… πρωταθλήτρια σε τρεις διοργανώσεις, και τον Απρίλιο!

Η Premier League σύμφωνα με πολλούς, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό έρχονται να το επιβεβαιώσουν ξανά, οι προκρίσεις των ομάδων του «Νησιού» και στις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Τα ψέματα… τελείωσαν, φτάσαμε στα ημιτελικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και η Premier League έχει να παρουσιάσει κάτι αξιοζήλευτο. Έχει τέσσερις ομάδες, που παλεύουν για τρία εισιτήρια τελικού, και φέτος είναι πρώτη απέναντι σε όλα τα άλλα πρωταθλήματα! Έχει ήδη μία φιναλίστ, ψάχνει άλλες δύο.

Θα ξεκινήσουμε με μια απλή αναφορά για τις ομάδες, λέγοντας πως η Αγγλία μετρά τέσσερις, ενώ Γερμανία και Ισπανία από δύο! Το ίδιο και η Γαλλία. Στη μία από τις τρεις διοργανώσεις μάλιστα, το Europa League, θα έχουμε και αγγλικό εμφύλιο, ανάμεσα στην Άστον Βίλα που μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες, αλλά και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει άλλο… πρόσωπο στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πως έχουμε ήδη μια φιναλίστ!

Στο Champions League, η Άρσεναλ πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της σκληροτράχηλης Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία άφησε εκτός την Μπαρτσελόνα και την Τότεναμ. Δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Αρτέτα, αν αναλογιστεί κανείς τη συγκέντρωση που πρέπει να έχει και για την κατάκτηση της Premier League.

Η τέταρτη ομάδα, η περσινή κυπελλούχος Αγγλίας, Κρίσταλ Πάλας, είναι… ανεβασμένη τον τελευταίο καιρό, και παρά τα όσα έχουν συμβεί, αλλά και τις απώλειες που είχε, κατάφερε να αφήσει εκτός τη Φιορεντίνα, πηγαίνοντας στα ημιτελικά του Conference League.

Από πέρσι η ομάδα του Γκλάσνερ έχει κάνει τεράστια βήματα προς την… επιτυχία, γεγονός που αποτυπώνεται και στους δύο τίτλους που κατέκτησε. Φέτος, αν περάσει τη Σαχτάρ, θα έχει την ευκαιρία να σηκώσει ακόμα μία κούπα, αυτήν τη φορά, Ευρωπαϊκή!

Με δεδομένο πως υπάρχει ήδη μια ομάδα στον τελικό του Europa League, οι άλλες δύο μοιάζουν φαβορί στο «ζευγάρι» τους, γεγονός που βοηθά στο να υπάρξουν τρεις αγγλικές ομάδες, σε ισάριθμους τελικούς. Μία σε κάθε διοργάνωση.

Για να γίνει αυτό, πρέπει βέβαια, να δείξουν την υπεροχή τους, μέσα στο γήπεδο!

Τι πιστεύετε, μπορούν να το κάνουν;

England365.gr

