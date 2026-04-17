Τσιμίκας: Ο Σλοτ ξεκαθάρισε το τοπίο για την επιστροφή του στη Λίβερπουλ

Συγκεκριμένα, προέκυψαν νεότερες εξελίξεις γύρω από τον Έλληνα αριστερό μπακ και την επόμενη μέρα του, τουλάχιστον όσον αφορά την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος βρίσκεται υπό πίεση λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της Λίβερπουλ σε εγχώριες διοργανώσεις και Champions League, ο Ολλανδός τεχνικός επιβεβαίωσε πως ο Τσιμίκας θα επιστρέψει στο σύλλογο μετά το τέλος της σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από το μεγάλο ντέρμπι με την Έβερτον, ο Σλοτ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «γνωρίζουμε πως θα επιστρέψει». Με αυτή τη δήλωση ουσιαστικά επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες που ήθελαν τη Ρόμα να μην προχωρά στην παραμονή του παίκτη, μετά τη λήξη του δανεισμού του.

Με αυτά τα δεδομένα, ο διεθνής μπακ θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για μια θέση στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης του Άντι Ρόμπερτσον.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Τσιμίκας κατέγραψε 24 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρόμα, μοιράζοντας και μία ασίστ στους «Τζαλορόσι».

