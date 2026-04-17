Ιωαννίδης: Οι Πορτογάλοι γράφουν πως ο Έλληνας στράικερ θα χειρουργηθεί

Άσχημα νέα έρχονται από Πορτογαλία μεριά αναφορικά με τον τραυματισμό που ταλαιπωρεί εδώ και μήνες τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Έλληνας στράικερ που έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές μέσα στο 2026, αντιμετωπίζει θέμα στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου ουσιαστικά από τον περασμένο Νοέμβριο και ένα ματς κόντρα στη Σάντα Κλάρα και, ακόμη δεν έχει αναρρώσει πλήρως.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της A Bola, τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο 26χρονος πιθανότατα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με τη σεζόν (2025-2026) να τελειώνει πρόωρο για τον άλλοτε άσο του Παναθηναϊκού.

Αναφέρεται δε πως υπάρχει ενδεχόμενο να απουσιάσει ακόμη και από την έναρξη της προετοιμασίας της Σπόρτινγκ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε πως από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και μετακόμισε στη χώρα της Ιβηρικής από τους «πράσινους», μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 συμμετοχές.

