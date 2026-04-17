«Ο Απόλλωνας θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με υπερβάσεις και οι πλείστοι εξ αυτών αισιοδοξούμε ότι θα ανανεώσουν»

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, την συνέχεια αλλά και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που λήγουν.

Για το σαββατιάτικο ντέρμπι με τον Άρη: «Πολύ δύσκολο παιχνίδι, παραδοσιακό ντέρμπι με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Μας έβαζε και μας βάζει δύσκολα στη νέα της εποχή και προμηνύεται ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, με 21 διαθέσιμους βαθμούς δεν θα κριθεί τίποτα»

«Θα γίνει πιο δύσκολη η προσπάθειά μας στη συνέχεια με πιο βεβαρυμμένο πρόγραμμα με τα ημιτελικά κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ και θα επιδιώξουμε να μείνουμε εντός στόχων. Αναμένουμε έναν ΑΠΟΕΛ στο κύπελλο σαφέστατα πολύ-πολύ πιο διαφορετικό σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος. Θα κριθεί και στα δύο παιχνίδια. Είναι παιχνίδια τα οποία κερδίζει αυτός που το θέλει περισσότερο και αυτός που τού βγαίνει το παιχνίδι. Δεν κάναμε το παιχνίδι που κάναμε με την Πάφο και την ΑΕΛ όπου επιβληθήκαμε πλήρως, αλλά κερδίσαμε χάρη στον κυνισμό μας ευστοχώντας στις ευκαιρίες»

«Βλέπουμε χωρίς πίεση και άγχος το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αυτό που προηγείται χρονικά. Μετά τον Άρη, θα δούμε και τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ για το κύπελλο».

Για την παρουσία του προέδρου Νίκου Κίρζη στα αποδυτήρια μετά από τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ: «Πάντα ο κ. Κίρζης πάει στα αποδυτήρια μετά από τα παιχνίδια. Προχθές υπήρχαν και δημοσιογράφοι και το απαθανάτισαν. Στο “Άλφαμεγα” επειδή διαφέρουν οι χώροι των αποδυτηρίων, δεν συμβαίνει αυτό. Τους συγχάρηκε και τους τόνισε ότι πρέπει να συνεχίσουν σε αυτό τον ρυθμό».

Για τους τραυματίες και τα δεδομένα με Άρη: «Θα είναι εκτός ο Ντουοντού που πιθανόν να είναι η μοναδική διαφοροποίηση, εκτός κι αν αποφασιστεί την τελευταία στιγμή να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Για τον Βούρο δεν θα μπω στη διαδικασία να αναφερθώ γενικά για ιατρικά ζητήματα. Υπήρχε μία μη σοβαρή ενόχληση στον αχίλλειο και θέλει τον χρόνο του για να τεθεί στη διάθεση του προπονητή».

Για τον Άδωνη που τα πάει εξαιρετικά: «Δεν είναι μόνο ο Άδωνη, είναι και ο Σιήκκης, ήταν και ο Ασουνσάο, ο Μαλεκκίδης που συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του, ήταν και ο Μάρκες που έκλεψε τη δόξα με τα δύο τέρματά του».

«Εξαιρετική φιλοξενία από τον ΑΠΟΕΛ και να ευχαριστήσουμε και τον κ. Χάρη Φωτίου που κατέβηκε και συγχάρηκε. Θα ανταποδώσουμε τη φιλοξενία».

Για το μέλλον του Μάκη Παπαϊωάννου και των παικτών των οποίων λήγει το συμβόλαιο: «Είναι θέμα που το χειρίζεται ο κ. Κίρζης με τον κ. Μάκη Παπαϊωάννου και μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και προσπαθούμε η προσοχή όλων να είναι στο αγωνιστικό κομμάτι και αν οι παίκτες συνεχίσουν έτσι, θα ανταμειφθούν και οι ίδιοι και η ομάδα. Για τα συμβόλαια των παικτών που λήγουν, είναι πολύ θεωρητικό αν πάει καλά η διαπραγμάτευση ή όχι. Μπορεί να προσφέρεις σε κάποιον ένα τεράστιο ποσό για τα δεδομένα του Απόλλωνα και να βρεθεί μια άλλη ομάδα από το εξωτερικό να προσφέρει περισσότερα. Ο Απόλλωνας θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με υπερβάσεις και οι πλείστοι εξ αυτών αισιοδοξούμε ότι θα ανανεώσουν».