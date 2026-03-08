Έμπλεξε και μόνο με αντίδραση «σώζεται»

Σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα βρίσκεται ο Άρης ο οποίος αγνοεί τη χαρά της νίκης από τις 17 Ιανουαρίου, όταν επικράτησε 3-0 του Εθνικού. Η κάθοδος λοιπόν στις βαθμολογικές θέσεις ήταν… αναπόφευκτη κι έτσι η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται εκτός στόχων. Τόσο το πρωτάθλημα όσο και η Ευρώπη έχουν απομακρυνθεί, δεν έχουν όμως χαθεί.

Οι πράσινοι ταξιδεύουν με προορισμό το «Τάσος Μάρκου» για το παιχνίδι με την Ένωση (16:00) όπου ενδεχόμενο στραβοπάτημα… απαγορεύεται. Οι «βυσσινί» βλέπουν ήδη το μέλλον τους στην δεύτερη κατηγορία, όμως θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Αντίθετα, ο Άρης είναι το φαβορί και καλείται να το επιβεβαιώσει εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο Λιάσος Λουκά δούλεψε σε ψυχολογία και αδύναμα στοιχεία για να βελτιωθεί η ομάδα του και να πάρει νίκη ψυχολογίας αλλά και… ανόδου. Οι στόχοι των πρασίνων -δυστυχώς για τους ίδιους- δεν εξαρτώνται μόνο από τα δικά τους πόδια. Αυτό που έχει να κάνει η ομάδα της Λεμεσού είναι το δύο στα δύο με Ένωση και ΑΠΟΕΛ ώστε να μπει με φόρα στα play off, όπου θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, Νίκολιτς και Καλούλου θα είναι εκτός. Ο Μπαλόγκουν έχει μπει στις προπονήσεις και αν είναι διαθέσιμος θα αγωνιστεί με προστατευτική μάσκα. Σανέ και Χαραλάμπους είναι τιμωρημένοι.