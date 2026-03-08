ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραιτήθηκε από στην Στεάουα Βουκουρεστίου ο Ηλίας Χαραλάμπους

Πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και δύο Super Cup

Έκλεισε τον κύκλο του στην Στεάουα Βουκουρεστίου ο Ηλίας Χαραλάμπους. Μετά από τρία χρόνια παρά… κάτι μέρες (ανέλαβε στις 30 Μαρτίου 2023) αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία, όπως γνωστοποίησε μετά την ψεσινή (7/3) ήττα (1-3) από την Κλουζ.

Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε πως η απόφαση του πάρθηκε πριν από το εν λόγω παιχνίδι, καθώς όπως τόνισε «στόχος είναι η Ευρώπη, πιστεύω πως χρειάζεται ένα σοκ η ομάδα, αναλαμβάνω την ευθύνη». Η Στεάουα βρίσκεται εκτός εξάδας (7η θέση), στο -13 από την κορυφή και στο -3 από το πρώτο γκρουπ.

Η θητεία του στην ομάδα της Ρουμανίας βέβαια, έχει θετικό πρόσημο. Πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και δύο Super Cup, ενώ είχε σημαντικές ευρωπαϊκές επιτυχίες. Κάθισε στον πάγκο της ομάδα σε 170 αγώνες και κατέγραψε 88 νίκες, 41 ισοπαλίες και 41 ήττες.

Διαβαστε ακομη