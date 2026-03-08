Σκόραρε ξανά ο Μέσι στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι

Η Ίντερ Μαϊάμι πέτυχε δεύτερη σερί εκτός έδρας νίκη στο MLS, καθώς πέρασε τα ξημερώματα με 2-1 από την έδρα της DC United στην Γουάσινγκτον.

Ο Λιονέλ Μέσι με υπέροχο πλασέ στο 27' πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του και με αυτό έφτασε τα 899 στην καριέρα του, αλλά και τα τρία στο φετινό πρωτάθλημα των ΗΠΑ σε ισάριθμες εμφανίσεις.

Το σκορ άνοιξε στο 17' ο Ροντρίγκο Ντε Πολ με όμορφο σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Τάι Μπάριμπο στο 75'.