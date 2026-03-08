ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tο ένιωσαν στο «πετσί» τους

Ντέρμπι από τα παλιά στη Λεμεσό, ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΕΛ. Χωρίς τιμωρίες, χωρίς απαγορεύσεις. Παρούσες και οι δύο πλευρές. Οι κερκίδες γεμάτες και η ατμόσφαιρα καυτή. Μέχρι εκεί!

Κανείς υγιής φίλαθλος δεν θέλει να δει ξανά ντροπιαστικές εικόνες σε ένα τέτοιου είδους παιχνίδι. Το γεγονός πως αμφότερες βρίσκονται στα ημιτελικά του κυπέλλου ίσως να τραβήξει «φρένο» για ενδεχόμενες φασαρίες. Κανείς δεν θέλει να χάσει τα δύο ντέρμπι πριν τον τελικό και ο αθλητικός δικαστής έδειξε πως δεν διστάζει (καλώς ή κακώς) να ρίχνει «καμπάνες» κεκλεισμένων.

Τόσο η ΑΕΛ όσο και ο Απόλλωνας ένιωσαν στο «πετσί» τους τι εστί τιμωρία!

Διαβαστε ακομη