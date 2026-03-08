Δεν έχει... περιθώρια και θα ψάξει το τρίποντο

Με προορισμό το άδειο ΓΣΠ ταξιδεύει στις 17:00 η αποστολή της Ανόρθωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Αμμοχώστου δεν έχει… περιθώρια για χαμένο έδαφος καθώς η σωτηρία της δεν έχει εξασφαλιστεί.

Οι αποστάσεις στα χαμηλά είναι εξαιρετικά μικρές και όλα ανατρέπονται, γι’ αυτό και η «Κυρία» βλέπει μόνο πως θα ξεμπερδέψει από μόνη της. Για να το πράξει λοιπόν αυτό, η νίκη είναι μονόδρομος. Το γεγονός πως ο αντίπαλος δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του ίσως να δίνει ένα πλεονέκτημα στο σύνολο του Καμορανέζι. Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που καλούνται να δείξουν χαρακτήρα, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα ώστε να φτάσουν στον στόχο της νίκης.

Οι κυανόλευκοι θα ψάξουν για πρώτη φορά φέτος δεύτερο σερί τρίποντο, στατιστικό που δεν ικανοποιεί κανένα στην ομάδα. Το… παρήγορο είναι πως με την έλευση του 48χρονου τεχνικού, η εικόνα βελτιώθηκε και έτσι μπορεί να παρουσιαστεί με αξιώσεις κόντρα στον ΑΠΟΕΛ για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Αρτυματάς, Κις και Ντιόν. Για τον τελευταίο εκφράζεται αισιοδοξία πως η επιστροφή του δεν θα αργήσει.