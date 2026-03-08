Μονόδρομος η νίκη στο άδειο ΓΣΠ και χωρίς τον Γκαρσία

Μόνο προς τα πάνω θέλει να βλέπει ο ΑΠΟΕΛ, μετά τις δύο διαδοχικές νίκες στα ντέρμπι κόντρα σε Ομόνοια και ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι δείχνουν βελτίωση τις τελευταίες εβδομάδες, πάθος και ένταση για να εκπληρώσουν τον στόχο της Ευρώπης, κι αυτό αποτυπώνεται εντός των τεσσάρων γραμμών.

Το σύνολο του Γκαρσία βρίσκεται εν μέσω μιας κρίσιμης περιόδου όπου τα παιχνίδια υψηλού επιπέδου είναι διαδοχικά. Η ομάδα της πρωτεύουσας αντιμετωπίζει στις 17:00 την Ανόρθωση στο άδειο ΓΣΠ με το βλέμμα μόνο στο τρίποντο. Ο ΑΠΟΕΛ δεν θα έχει στο πλευρό του τον 12ο του παίκτη λόγω τιμωρίας (όπως επίσης και τον Γκαρσία λόγω καρτών) κι αυτό είναι σημαντικό, όμως δεν υπάρχουν δικαιολογίας. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο και το κυνήγι του κυπέλλου είναι οι τρόπο για διάκριση, σε μια σεζόν που μόνο ομαλά δεν εξελίσσεται (λόγω διοικητικού και οικονομικού).

Ο Γκαρσία δεν αποπροσανατολίζεται από την βαθμολογική θέση της «Κυρίας». Παραδοσιακά, η ομάδα της Αμμοχώστου βάζει δύσκολα στον ΑΠΟΕΛ και δεν θα παρουσιαστεί χωρίς κίνητρο στο ΓΣΠ. Εξάλλου θα παίξει για τη σωτηρία της κι αυτό ηχεί ήδη… καμπανάκι στον Αρχάγγελο.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Μαϊόλι συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις και εκτός απροόπτου θα βρεθεί στην αποστολή μετά από καιρό. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας οι Σταφυλίδης και Διαμαντάκος, καθώς και ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς, Πιέρος Σωτηρίου.