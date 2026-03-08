Αυτό που συμβαίνει στη φετινή Premier League είναι αδιανόητο και πρωτόγνωρο. Ουδέποτε στο παρελθόν η ουραγός ομάδα, η οποία μόνο με θαύμα σώζεται, μετατρέπεται σε ρυθμιστή για τον τίτλο του πρωταθλήματος αλλά και για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της νέας περιόδου.

Η ουραγός Γουλβς, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχει πετύχει εκπληκτικά αποτελέσματα, που έφεραν τα πάνω-κάτω στο αγγλικό πρωτάθλημα και στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Κέρδισε τη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, ενώ έφερε ισοπαλίες με την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Αν ξεκινούσε τώρα το πρωτάθλημα, ίσως να είχε καλύτερη μοίρα. Απίστευτο κι όμως… αγγλικό.

Β. Βας