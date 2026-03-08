ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Μάχη κορυφής στο Φάληρο

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Μάχη κορυφής στο Φάληρο

Διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σούπερ ντέρμπι στο Φάληρο! Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (21:00) τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 53 βαθμούς, έχοντας πλέον πάνω τους την ΑΕΚ στους 56 μετά το 1-0 των «κιτρινόμαυρων» επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή την προηγούμενη αγωνιστική με το «διπλό» (1-2) στην έδρα του Πανσερραϊκού, σε ένα ματς που αποδείχθηκε πιο εύκολο απ’ όσο δείχνει το τελικό σκορ. Με αυτόν τον τρόπο γύρισε σελίδα μετά τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν στο Champions League (0-2 εντός, 0-0 εκτός) και επικεντρώθηκε στον στόχο της διατήρησης του τίτλου. Στο πρωτάθλημα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μετρά δύο σερί νίκες, καθώς είχε προηγηθεί το 2-0 επί του Παναιτωλικού. Οι Πειραιώτες θέλουν το «τρίποντο» για να μείνουν στην κορυφή, να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ ενόψει playoffs και να πάρουν ρεβάνς για το 2-1 της Τούμπας και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Betsson.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 της Κηφισιάς στο εξ αναβολής παιχνίδι της Τετάρτης, επιστρέφοντας προσωρινά στην κορυφή, χωρίς όμως να εντυπωσιάσει όσο δείχνει το σκορ. Ο Γερεμέγεφ πέτυχε δύο γκολ με πέναλτι (με το δεύτερο να προκαλεί διαμαρτυρίες), ενώ ενδιάμεσα ο «δικέφαλος του Βορρά» ισοφαρίστηκε από φάουλ του Ρουκουνάκη. Μπάμπα και Κωνσταντέλιας «κλείδωσαν» το αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί το 2-0 επί του Asteras AKTOR στην Τούμπα, με το οποίο οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν μετά τον αποκλεισμό από τη Θέλτα στο Europa League.

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του όλους τους παίκτες, με τον Ποντένσε να ανεβάζει ρυθμούς μετά τις ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Ο Βάσκος αναμένεται να «κόψει» δύο μη κοινοτικούς από τους Ορτέγκα, Ροντινέι, Μπρούνο, Σιπιόνι, Έσε, Κλέιτον και Ταρέμι πριν τη σέντρα, κρατώντας κλειστά χαρτιά – γνωρίζοντας ότι και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοινώνει αποστολή.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον Γιακουμάκη, που τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε ως αλλαγή απέναντι στην Κηφισιά. Τάισον και Ντεσπόντοφ είναι διαθέσιμοι, ενώ Μεϊτέ και Κένι παραμένουν αμφίβολοι. Πέλκας και Παβλένκα είναι επίσης νοκ άουτ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Πιθανές συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα (Μπρούνο) - Έσε, Μουζακίτης - Ροντινέι (Λουίς), Τσικίνιο, Μαρτίνς - Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι (Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Ζαφείρης, Οζντόεφ - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γερεμέγεφ

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)

4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)

VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία), AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Αρίας (Ισπανία)

 

