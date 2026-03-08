ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έδειξε χαρακτήρα, κέρδισε ηρεμία και νέους… σκόρερ

Επανέφεραν το «τριφύλλι» στον δρόμο των επιτυχιών

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για την Ομόνοια στο παιχνίδι του Σαββάτου (7/3), όπου επικράτησε 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Μάριτς και Π.Αντρέου έβγαλαν τα… κάστανα από τη φωτιά και επανέφεραν το «τριφύλλι» στον δρόμο των επιτυχιών.

Τέσσερα παιχνίδια μακριά από νίκη ήταν πολλά για το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ κι έτσι... έπρεπε να μπει ένα τέλος στο αρνητικό σερί. Τα πολλά παιχνίδια ήταν επόμενο πως θα έφερναν κόπωση, τόσο σωματική όσο και πνευματική. Ο Νορβηγός λοιπόν κλήθηκε να βρει τις λύσεις ώστε η ομάδα του να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Στο πρώτο μέρος, οι πράσινοι παρουσίασαν την εικόνα που φανέρωναν στα πλείστα παιχνίδια. Μπήκαν στο ματς με ένταση και επιθετικές… βλέψεις, δεν άφησαν περιθώρια στον αντίπαλο και η μπάλα δεν άργησε να καταλήξει στο πλεχτό. Μάλιστα, το «τριφύλλι» βρήκε και νέους… σκόρερ καθώς τόσο ο Μάριτς όσο και ο Π.Αντρέου σκόραραν για πρώτη φορά με τη φανέλα της Ομόνοιας (ο δεύτερος σε επαγγελματικό επίπεδο).

Η ομάδα της πρωτεύουσας κέρδισε λοιπόν ξανά την ηρεμία της εν μέσω δύσκολων ημερών. Βρέθηκε στη Λάρνακα χωρίς επτά (!) ποδοσφαιριστές και αυτό δίνει μεγαλύτερη σημασία στο τρίποντο.

Απ’ εκεί και πέρα, για πρώτη φορά μετά από καιρό, παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα πάρουν ανάσες. Το επόμενο παιχνίδι είναι ορισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (15/3) κόντρα στον Ολυμπιακό. Κρίσιμη η εβδομάδα που μπαίνει για τους Σεμέδο, Άιτινγκ, Μασούρα και Οντουμπάντζο. Δεδομένα εκτός οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, ενώ επιστρέφουν οι Παναγιώτου (τιμωρία) και Γιόβετιτς (ίωση).

