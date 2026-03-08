Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου & ΓΣΠ

Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται σήμερα η 25η αγωνιστική στην Cyprus League by Stoiximan με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 16:00 στο τοπικό ντέρμπι του Αλφαμέγα ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει την ΑΕΛ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.60 στη νίκη της ομάδας του Λοσάδα, 3.75 στην ισοπαλία και 5.60 στη νίκη της ομάδας του Μάρτινς. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ δίνεται στο 1.95 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.12.. Tην ίδια ώρα στο Τάσος Μάρκου η ΕΝΠ υποδέχεται τον Άρη με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 37.00 στη νίκη της ομάδας του Παραλιμνίου, 7.80 στην ισοπαλία και 1.07 στην επικράτηση της ομάδας του Λιάσου Λουκά. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.70 και το μπουν από 4-6 γκολ στα 2.12. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις 17:00 στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ αγωνίζεται απέναντι στην Ανόρθωση με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία στο 1.67, την ισοπαλία στα 3.65 και τη νίκη της ομάδας του Καμορανέζι στα 5.20. Το να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 22.00 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 11.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

