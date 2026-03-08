ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου & ΓΣΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Αλφαμέγα, Τάσος Μάρκου & ΓΣΠ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται σήμερα η 25η αγωνιστική στην Cyprus League by Stoiximan με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 16:00 στο τοπικό ντέρμπι του Αλφαμέγα ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει την ΑΕΛ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.60 στη νίκη της ομάδας του Λοσάδα, 3.75 στην ισοπαλία και 5.60 στη νίκη της ομάδας του Μάρτινς. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ δίνεται στο 1.95 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.12.. Tην ίδια ώρα στο Τάσος Μάρκου η ΕΝΠ υποδέχεται τον Άρη με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 37.00 στη νίκη της ομάδας του Παραλιμνίου, 7.80 στην ισοπαλία και 1.07 στην επικράτηση της ομάδας του Λιάσου Λουκά. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.70 και το μπουν από 4-6 γκολ στα 2.12. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις 17:00 στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ αγωνίζεται απέναντι στην Ανόρθωση με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία στο 1.67, την ισοπαλία στα 3.65 και τη νίκη της ομάδας του Καμορανέζι στα 5.20. Το να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 22.00 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 11.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι φήμες ολοένα και θα φουντώνουν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνεντεύξεις Τύπου: Όταν το «παίξαμε καλά» δεν αρκεί...

Απόψεις

|

Category image

Στην πόρτα της εξόδου ο Φερέιρα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Συνταγή νίκης οι στατικές φάσεις για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ας παίξουμε κρυφτούλι...

Απόψεις

|

Category image

Έδειξε χαρακτήρα, κέρδισε ηρεμία και νέους… σκόρερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απίστευτο κι όμως… αγγλικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκόραρε ξανά ο Μέσι στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tο ένιωσαν στο «πετσί» τους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε η Ε.Ν Ύψωνα για τον Ροθάδα – Θα κινηθεί νομικά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Μάχη κορυφής στο Φάληρο

Ελλάδα

|

Category image

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τα playoffs «κλειδώνουν» στη Βοιωτία

Ελλάδα

|

Category image

Έμπλεξε και μόνο με αντίδραση «σώζεται»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Παραιτήθηκε από στην Στεάουα Βουκουρεστίου ο Ηλίας Χαραλάμπους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μονόδρομος η νίκη στο άδειο ΓΣΠ και χωρίς τον Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη