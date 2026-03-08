Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τα playoffs «κλειδώνουν» στη Βοιωτία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Τελικός που κρίνει το εισιτήριο για την είσοδο στα playoffs

Ντέρμπι που κρίνει την τετράδα στη Βοιωτία! Απόψε στις 19:00 στο «Λάμπρος Κατσώνης» ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που ουσιαστικά θα καθορίσει ποια ομάδα θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Stoiximan Super League, δύο στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Από τη μία πλευρά, ο Λεβαδειακός βρίσκεται σε περίοδο ντεφορμαρίσματος. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, παρουσιάζει πτωτική πορεία στο πρωτάθλημα, καθώς στα πέντε τελευταία παιχνίδια μετρά μόλις μία νίκη, τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Ως αποτέλεσμα, έχει υποχωρήσει στην έκτη θέση με 39 βαθμούς και το αποψινό ματς αποκτά χαρακτήρα… τελικού.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Άλεν Όζμπολτ και Ισάμ Λαγιούς, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Μπένιαμιν Βέρμπιτς, Παναγιώτης Λιάγκας και Χρήστος Παπαδόπουλος.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να «κλειδώσει» την τετράδα με διπλό στην έδρα του άμεσου ανταγωνιστή του. Οι «πράσινοι» έχουν βρει ομοιογένεια και λύσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία και πάνε για το… all in στη Βοιωτία. Το «τριφύλλι» μετρά τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί το πρώτο μεγάλο ματς με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τους «16» του Europa League -με το οποίο όμως θα ασχοληθεί μετά το αποψινό παιχνίδι.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τις γνωστές απουσίες και δεδομένα θα προχωρήσει σε ροτέισον. Ρενάτο Σάντσες και Ίνγκι Ίνγκασον, μετά τους μικροτραυματισμούς απέναντι στον Άρη και τις «καθαρές» μαγνητικές, έκαναν δύο ημέρες αποθεραπεία και δεν ακολούθησαν την αποστολή για λόγους προφύλαξης. Εκτός είναι επίσης οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπης, με τον τελευταίο να ανεβάζει ρυθμούς και να αναμένεται -εκτός απροόπτου- διαθέσιμος για το ματς με την Μπέτις.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Oι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Λεβαδειακός(Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν - Τσάπρας, Χάνα, Μάγκνουσον, Βήχος - Τσόκαϊ, Κωστή, Μπάλτσι - Παλάσιος, Πεδρόσο, Οζέγκοβιτς

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Κάτρης, Γέντβαϊ, Τουμπά - Καλάμπρια, Κοντούρης, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος - Ζαρουρί, Παντελίδης, Τετέι

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

 

