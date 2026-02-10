ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Παρελθόν από τον Άρη ο Ράτζκοφ!

Εκδόθηκε το «διαζύγιο» του Άρη με τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ.

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Λευκορώσο κόουτς, ο οποίος αποχωρεί οκτώ μήνες μετά την άφιξή του στο νησί μας για την «ελαφρά ταξιαρχία».

Η εντός έδρας ήττα από την Ανόρθωση το βράδυ της Κυριακής (9/2) ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού καθώς αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική ήττα, με τον Άρη να μετράει μόλις δύο τρίποντα στα τελευταία επτά ματς πρωταθλήματος, υποχωρώντας στην πέμπτη θέση και βγαίνοντας νοκ-άουτ από τη μάχη του τίτλου (-14), ενώ αποκλείστηκε και από τον θεσμό του κυπέλλου.

Πλέον οι πράσινοι βρίσκονται σε αναζήτηση του νέου τους προπονητή.

Η ανακοίνωση του Άρη:

Λύση συνεργασίας με Αρτσιόμ Ράτσκοφ

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Λευκορώσο προπονητή Αρτσιόμ Ράτσκοφ.

Ο 40χρονος τεχνικός, ανέλαβε τα ηνία του Άρη στα τέλη περασμένου Μαΐου, με το πέρας της περιόδου 2024-25.

Ο κ. Ράτσκοφ καθοδήγησε τον Άρη σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 14 νίκες, 5 ισοπαλίες και 8 ήττες.

Ευχαριστούμε τον κ. Ράτσκοφ για την προσφορά του στην ομάδα μας και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

