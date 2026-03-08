«Δεν φοβάμαι να το πω, ο Άρης μπορεί να πάει πιο ψηλά»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, Λιάσο Λουκά, μετά την ευρεία νίκη (4-0) επί της Ένωσης.

«Σημαντική νίκη, την περιμέναμε πώς και πώς. Για βαθμούς και αυτοπεποίθηση. Την δικαιούμασταν και στα προηγούμενα παιχνίδια αλλά την πήραμε τώρα. Ευχαριστώ τον κόσμο που ταξίδεψε στο Παραλίμνι πάρα τα προβλήματα και την απογοήτευση.

Το ρόστερ του Άρη είναι ποιοτικό. Δουλεύουμε για την ομάδα και ο στόχος μας είναι να παρουσιαζόμαστε σωστά. Έχουμε ακόμα πολλές απουσίες. Κάθε μέρες όμως στις προπονήσεις βλέπω ότι οι ποδοσφαιριστές δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Είμαι χαρούμενος στον Άρη και δεν λείπει τίποτα από αυτήν την ομάδα. Είμαι περήφανος που είμαι στην ομάδα της Λεμεσού και δεν φοβάμαι να το πω αλλά η ομάδα μπορεί να πάει πιο ψηλά στο άμεσο μέλλον. Τα πλέι οφ αρχίζουν για εμάς από την επόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Παραλιμνίου. Ευχή μου είναι να επιστρέψει στην Α΄ Κατηγορία εδώ που της αρμόζει».