Το τέλειωσε για Ράτζκοφ ο Άρης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έκλεισε το θέμα που πήγε να ανοίξει με τον Λευκορώσο τεχνικό του Άρη
Ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0.
Ο Κώστας Παπαδόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά τις δηλώσεις που έκανε στον απόηχο της αναμέτρησης με την Ομόνοια.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Δεν τέθηκε κανένα θέμα απομάκρυνσης. Στις ομάδες ο κόσμος μπορεί να κρίνει παιχνίδι με παιχνίδι, όμως ο Άρης δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Δεν είμαστε ομάδα που παίρνει αποφάσεις εν βρασμώ ψυχής ψυχής. Η αξιολόγηση όλων γίνεται στο τέλος της σεζόν και όχι μεσούσης της περιόδου. Όντως παρουσιάζουμε μια αστάθεια στην απόδοσή μας».