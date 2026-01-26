Το τέλειωσε για Ράτζκοφ ο Άρης

Ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά τις δηλώσεις που έκανε στον απόηχο της αναμέτρησης με την Ομόνοια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν τέθηκε κανένα θέμα απομάκρυνσης. Στις ομάδες ο κόσμος μπορεί να κρίνει παιχνίδι με παιχνίδι, όμως ο Άρης δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Δεν είμαστε ομάδα που παίρνει αποφάσεις εν βρασμώ ψυχής ψυχής. Η αξιολόγηση όλων γίνεται στο τέλος της σεζόν και όχι μεσούσης της περιόδου. Όντως παρουσιάζουμε μια αστάθεια στην απόδοσή μας».