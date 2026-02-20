Μία ιδιαίτερη συνάντηση με άρωμα Ρωσίας

Μαζί στην Εθνική Ρωσίας, αντίπαλοι στην Κύπρο.

Ο Αλεξάντερ Κακόριν (48 συμμετοχές με δώδεκα γκολ) εδώ και χρόνια στο νησί μας, τα είπε με τον Ντένις Τσερίσεφ (33 συμμετοχές με δώδεκα γκολ) που εδώ και λίγες εβδομάδες είναι στην Κύπρο για λογαριασμό της Ε.Ν. Ύψωνα.

Και μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Αμμόχωστος», οι δυο τους συζήτησαν σε χαρούμενο φόντο την έκβαση του παιχνιδιού που σαφώς δεν αφήνει ικανοποιημένο τον Άρη.