Οριστικό με Γρηγορίου στον Άρη

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι και επίσημα ο «εκλεκτός» του Άρη, στη μετά Χιμένεθ εποχή, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει και οριστικά το τιμόνι - Αύριο η πρώτη προπόνηση (24/2).

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του Άρη, μετά και την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ, εχθές το βράδυ. Ο Έλληνας τεχνικός έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να σηκώσει μανίκια.

Θα υπάρξει συνάντηση με τον Ρουμπέν Ρέγιες, ώστε να συζητηθούν τα θέματα του αγωνιστικού και αναμένεται να πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη, την πρώτη του προπόνηση με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Αυτό θα είναι το πρώτο πέρασμα του Γρηγορίου από ομάδα του Big5, χωρίς βέβαια ακόμη να έχει διευκρινιστεί η διάρκεια της συμφωνίας του με τους κιτρινόμαυρους, και το αν έχει μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης και για μετά το καλοκαίρι.

Το ζητούμενο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ειναι να μπει το αγωνιστικό σε σωστές ράγες, με άμεσα αποτελέσματα, ώστε να επιτευχθεί το καλυτερο δυνατότερο πλασάρισμα ενοψει playoffs και η ομάδα να κλείσει με τον καλύτερο τροπο την σεζόν.

