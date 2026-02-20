Λουκά: «Αν κλαίμε δεν θα κερδίσουμε κάτι, έχουμε πρόβλημα, το γνωρίζουμε»

Φανερά απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο Λιάσος Λουκά μετά το 1-1 του Άρη με την Ε.Ν.Ύψωνα. Ο προπονητής των πρασίνων αναγνώρισε πως υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα του η οποία αγνοεί τη χαρά της νίκης στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Αναλυτικά: «Δυνατό παιχνίδι, σήμερα χάσαμε άλλους δύο βαθμούς όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα με τη ψυχολογία κυρίως στους ποδοσφαιριστές, δεν είναι ο Άρης που ξέρουμε όλους. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, προσπαθούμε να επανέλθουμε σε υψηλό επίπεδο. Θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας. Είμαστε μακριά και κοντά από τους στόχους μας. Θέλουμε να επανέλθουν στα επίπεδα που ξέρουμε. Αν κλαίμε δεν θα κερδίσουμε κάτι, έχουμε πρόβλημα το γνωρίζουμε. Έχουμε καλούς παίκτες, κάθε ματς για μας είναι τελικός, για να πετύχουμε το στόχο της Ευρώπης. Χάσαμε 4 βαθμούς, πρέπει να φρεσκαριστεί η ομάδα. Είχαμε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, να είμαστε θετικοί και θα γυρίσει».