Ράτζκοφ: «Το αν θα φύγω είναι δικό μου δικαίωμα»

«Είναι δύσκολο να σχολιάζεις τέτοια αποτελέσματα. Δύσκολο παιχνίδι για εμάς, αλλά είχαμε και πολλές καλές ευκαιρίες στην επίθεση. Είναι δύσκολο να δέχεσαι τόσες πολλές ευκαιρίες απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ομόνοια. Επιτρέψαμε στον αντίπαλό μας να κάνει πολλές ευκαιρίες»

Για το τι πάει λάθος και τα παράπονα του κόσμου για την διαχείριση του ρόστερ: «Τι απάντηση περιμένετε από εμένα σε αυτή την ερώτηση. Δεν είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα για ενα σύλλογο όπως τον Άρη. Αν κάτι πάει λάθος, ο πρώτος που φταίει είναι ο προπονητής. Ήταν δική μου η απόφαση να παίξουμε ανοικτά. Ποιός σκόραρε 3 τέρματα στην Ομόνοια φέτος; Το αν θα φύγω είναι δικό μου δικαίωμα. Δεν θα ρωτήσω κάποιον. Έχουν την άποψη τους και την σέβομαι. Τους αξίζουν καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να αποφασίσει το κλάμπ αν θέλει να φύγω. Εγώ αποφάσισα»