Ξέσπασε ο Κακουλλής: «Είναι απαράδεκτες οι εμφανίσεις μας»

Ξέσπασε ο Ανδρόνικος Κακουλλής μετά την ισοπαλία του Άρη με την Ε.Ν. Ύψωνα (1-1).

Ο επιθετικός των πρασίνων σχολίασε την προβληματική εμφάνιση της ομάδας του και έδωσε σύνθημα για… αντεπίθεση.

Αναλυτικά: «Είναι απαράδεκτες οι εμφανίσεις μας. Πρέπει να δούμε, εάν μπορούμε, τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Είμαστε μακριά από τον στόχο της Ευρώπης, που είναι ο μόνος εφικτός αυτή την στιγμή. Με αυτές τις εμφανίσεις είμαστε πολύ μακριά».