Αποθεώνουν τον Μαρίν στη Ρουμανία: «Έχει πάρει φωτιά στην Ελλάδα»

Ο Ραζβάν Μαρίν έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για την ΑΕΚ τόσο σε αμυντικό όσο κι επιθετικό επίπεδο. Ο Ρουμάνος χαφ κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο με κοψίματα, ασίστ, γκολ, ενώ βοηθάει στον έλεγχο του ρυθμού. Μετά και το ματς με τον Λεβαδειακό ο Μαρίν έφτασε τα έξι γκολ και τις επτά ασίστ σε 35 συμμετοχές.

Οι εμφανίσεις του μόνο απαρατήρητες δεν περνούν στην πατρίδα του με κορυφαίες ιστοσελίδες της Ρουμανίας να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά.

«Ο Ραζβάν Μαρίν, έδωσε παράσταση για την AEK με γκολ και ασίστ! Έκανε σπουδαία εμφάνιση στην Ελλάδα και η ΑΕΚ ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έλαβε επίσης ευχάριστα νέα ενόψει του αγώνα με την Τουρκία. Ο Ραζβάν Μαρίν βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ο μέσος συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του στην τελευταία αγωνιστική» αναφέρεται στην Prosport.ro.

Η ιστοσελίδα digisport.ro σημειώνει: «Ο Μαρίν έχει πάρει φωτιά στην Ελλάδα: γκολ και ασίστ για την AEK και η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή. Ο Ρουμάνος μέσος Ραζβάν Μαρίν πέτυχε ένα γκολ και έδωσε την καθοριστική ασίστ για το άνοιγμα του σκορ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχία της ομάδας του».

Τέλος η ρουμανική Fanatik τονίζει: «Σε τοπ φόρμα ο Μαρίν. Με γκολ και ασίστ οδηγεί την ΑΕΚ στην κορυφή. Ο Μαρίνα νιώθει εκπληκτικά στην ΑΕΚ και πραγματοποίησε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση».

