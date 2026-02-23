Οι λεπτομέρειες στα «αιώνια»…

Πρώτα εκείνο του πρώτου γύρου τρεις μέρες μετά την Λωζάνη και αυτό του δεύτερου, δυόμιση μετά την Ριέκα. Και στα δύο η Ομόνοια δεν κατάφερε να κερδίσει. Αυτό από πάνω του και χωρίς πολλά, αποτελεί ένα κακό αποτέλεσμα.

Κοιτάζοντας ωστόσο κανείς πως ήρθε εκείνο το 2-2 και πως το 1-0, μπορεί να υποστηρίξει πως και τα δύο «αιώνια» της σεζόν χάθηκαν στις λεπτομέρειες. Για το πρώτο είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα με τον ΑΠΟΕΛ να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Διαμαντάκο.

Το παιχνίδι του δεύτερου γύρου ήταν διαφορετικό. Πολύ ορθά ο Μπεργκ επισήμανε πως ο αντίπαλος προσπάθησε να μπει δυνατά στα πρώτα στάδια του αγώνα θέλοντας να εκμεταλλευτεί την κούραση της Ομόνοιας. Αυτό έκανε. Έφτιαξε 1-2 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, παρόλα αυτά όσο περνούσε ο χρόνος και οι πολλές αλλαγές στην εντεκάδα του Νορβηγού, ξεκίνησαν να βρίσκουν τα πατήματά τους, η Ομόνοια ισορρόπησε. Μάλιστα, ήταν το τριφύλλι που έχασε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία του πρώτου μέρους με τον Χατζηγιοβάνη να αστοχεί στο 45΄από πάρα πάρα πολύ καλή θέση.

Το δεύτερο μέρος ήταν διαφορετικό. Η Ομόνοια έχοντας κάνει τις αλλαγές της, παρουσιάστηκε πιο επιθετική και πιο απαιτητική στο παιχνίδι. Για παράδειγμα ο Μαέ, δεν χρειάστηκε παραμόνο 3-4 επαφές για να χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 50΄όταν η μπάλα χτύπησε στο σώμα του και ο Μπέλετς απέκρουσε και στο 63΄όταν με κεφαλιά δεν βρήκε για λίγο στόχο. Στο 69΄ήρθε και το δοκάρι του Χρίστου. Στο 79΄και πάλι ο Μαέ με σουτ εντός περιοχής, έστειλε την μπάλα μακριά. Σε εκείνο το διάστημα εν ολίγοις, η Ομόνοια θα μπορούσε να βρει ένα ή δύο γκολ και στο τέλος να πάρει το παιχνίδι. Δεν το έκανε. Και όπως στις λεπτομέρειες δεν έγινε αυτό, έτσι και στις λεπτομέρειες τελικά έχασε. Στο 77΄ο ΑΠΟΕΛ απάντησε στα δοκάρια και στο 81΄ο Ολαγινκά έκανε το 1-0.

Το δεύτερο «αιώνιο», όπως και το πρώτο κρίθηκε στις λεπτομέρειες με χαμένη και στις δύο περιπτώσεις την Ομόνοια. Προφανώς υπάρχουν ελαφρυντικά για μία ομάδα που χάνει ένα ντέρμπι, ωστόσο αυτά, χάνουν από την αξία τους όταν μιλάμε για ένα ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια. Είναι φυσιολογικό.

Ο προπονητής και οι παίκτες, που δεν είναι οπαδοί, πρέπει τώρα να αντιδράσουν στα επόμενα παιχνίδια. Προφανώς δεν χάθηκε τίποτα όσον αφορά τον στόχο του πρωταθλήματος. Η Ομόνοια παραμένει πρώτη και έχει την ευκαιρία με νίκη κόντρα στον Απόλλωνα να ενισχύσει τον χαρακτηρισμό του «αφεντικού» για τον τίτλο.

Πρώτα όμως προέχει ο επαναληπτικός με την Ριέκα. Και η Ομόνοια, στο παιχνίδι του ΓΣΠ έδειξε πως μπορεί να πάρει το γυρίσει και να πάρει την πρόκριση εκτός έδρας.