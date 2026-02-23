Ανακούφιση στη Λίβερπουλ με Βιρτς

Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ μετά το μικροπρόβλημα που αντιμετώπισε ο Φλόριαν Βιρτς. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός, αν και αρχικά είχε συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα για το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τελικά έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στην πλάτη που ένιωσε κατά την προθέρμανση.

Οι «κόκκινοι» πήραν τη νίκη με 1-0 για την Premier League, ωστόσο το βλέμμα όλων ήταν στραμμένο στην κατάσταση του 21χρονου άσου.

Ο Άρνε Σλοτ εμφανίστηκε καθησυχαστικός στις δηλώσεις του μετά το ματς: «Ένιωσε πόνο στην πλάτη στην προθέρμανση. Δεν πιστεύουμε ότι είναι κάτι σοβαρό. Δεν μπορούσε να δώσει το 100%, κι εδώ πρέπει να είσαι απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστείς». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βιρτς θα επιστρέψει κανονικά στις υποχρεώσεις της ομάδας την επόμενη εβδομάδα.

Ο διεθνής άσος, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι με ένα από τα μεγαλύτερα ποσά στην ιστορία του συλλόγου, έχει ανεβάσει στροφές μετά την περίοδο προσαρμογής του στην Αγγλία, μετρώντας έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε 35 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ στα τελευταία 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχει συμβάλει καθοριστικά στο δημιουργικό κομμάτι.

