Τα είπε με τον κόσμο του Άρη μετά την βαριά ήττα ο Βανά

Ο Βανά Άλβες είναι αρκετά χρόνια στην Κύπρο και τον Άρη και γνωρίζει πως ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την αστάθεια που παρουσιάζει φέτος η ομάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Ομόνοια και την βαριά ήττα με 5-3, κατευθύνθηκε προς τον κόσμο της ομάδας με τους οποίος συνομίλησε.

Είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις του Βραζιλιάνου προς την κερκίδα...



