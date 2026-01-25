Τα είπε με τον κόσμο του Άρη μετά την βαριά ήττα ο Βανά
Ο τερματοφύλακας και αρχηγός του Άρη είχε συνομιλία με τον κόσμο της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στο «Αλφαμέγα»
Ο Βανά Άλβες είναι αρκετά χρόνια στην Κύπρο και τον Άρη και γνωρίζει πως ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την αστάθεια που παρουσιάζει φέτος η ομάδα.
Μετά το τέλος του αγώνα με την Ομόνοια και την βαριά ήττα με 5-3, κατευθύνθηκε προς τον κόσμο της ομάδας με τους οποίος συνομίλησε.
Είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις του Βραζιλιάνου προς την κερκίδα...