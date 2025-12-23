Παπαδόπουλος: «Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για μεταγραφές»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ε.Τ του Άρη παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε για την γκέλα με την Ομόνοια Αραδίππου, τα μεταγραφικά και την συνέχεια. 

Διαβάστε όσα είπε: 

Για το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου: «Ήταν το πρώτο παιχνίδι που ήμασταν φαβορί και δεν κερδίσαμε. Ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν το θέλαμε και μας απογοήτευσε. Πιστεύαμε ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίζαμε όμως κάναμε κάποια λάθη και στο τέλος πήραμε την ισοπαλία. Εμένα μου φάνηκε πως ανασταλτικά δεν είμαστε τόσο συμπαγείς όπως ήμασταν στα άλλα παιχνίδια, δεν είναι δικαιολογία πως μας έλειπαν κάποιοι παίκτες. Για ένα αποτέλεσμα ποτέ δεν φταίει ένας είναι ευθύνη όλων. Πρέπει να δουλέψουν οι παίκτες στα σημάδια που θέλουμε βελτίωση».

Για τον Φοδέριγχαμ: «Είναι θέμα του προπονητή οι επιλογές του. Δεν μου αρέσει να στιγματίζω κανένα παίκτη, όλοι είμαστε ένα σαν σύνολο, χάνουμε όλοι μαζί και κερδίζουμε όλοι μαζί».

Για τον Μπαλογκούν: «Προτιμήθηκε να μην χρησιμοποιηθεί για να μην υπάρξει κίνδυνος υποτροπής».

Για το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Δεν έχουμε ενημέρωση για το ματς που θα χάσει ο Χαραλάμπους. Είναι μία δύσκολη έξοδος με τον Ολυμπιακό, είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Έχει πάρει βαθμούς από αρκετές ομάδες. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή, οφείλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες. Το κακό για τους παίκτες ήταν που θα κάνουν διακοπές με άσχημο αποτέλεσμα».

Για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος: «Απ’ την στιγμή που υπάρχουν 21 παιχνίδια υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι βαθμοί. Αυτοί οι βαθμοί μπορούν να καλυφθούν, το θέμα είναι να έχουμε τις καλές εμφανίσεις αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα».

Για τους διεθνείς: «Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου, οπόταν εκεί θα γνωρίζουμε ακριβώς. Όπως και να έχει ο μέγιστος αριθμός αγώνων που θα απουσιάσει κάποιος είναι 4 αν πάνε μέχρι τέλους».

Για τον Κοκόριν: «Ο Κοκόριν θα είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη».

Για τα μεταγραφικά: «Έχουν εντοπιστεί κάποιοι στόχοι, αλλά για την ώρα δεν έχουμε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσες μεταγραφές θα γίνουν γιατί θέλουμε να πάρουμε παίκτες που θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά».

Για τον Ραούλ Μπαντρέτα: «Ποτέ δεν σχολιάζω ονόματα γιατί γράφτηκαν και άλλα ονόματα. Έχει γραφτεί και για τον Σένσι και για τον Μπρένο, θα δούμε, δεν επιβεβαιώνουμε και ούτε διαψεύδουμε».

Για τον Μαγιαμπέλα: «Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και οι ανανεώσεις γίνονται όταν το κρίνει η επιτροπή προγραμματισμού χρειάζεται».

 

Διαβαστε ακομη