Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή (23/12)

*Καταγγελία του διαιτητή Κωνταντίνου Φωτίου κατά του Ιωάννη Αμπατζίδη, βοηθού προπονητή του ΑΠΟΕΛ που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, μετά το τέλος του αγώνα έφυγε από τον πάγκο του και έτρεξε προς το μέρος του διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί έντονα γιατί να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή του στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – FREEDOM24 KRASAVA ENY/13.12.2025 (14η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του διαιτητή Κωνταντίνου Φωτίου κατά του Στέλιου Ζαμπά, Γυμνασίαρχου του ΑΠΟΕΛ που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, μετά την λήξη του αγώνα κατά την αποχώρηση του διαιτητή από τον αγωνιστικό χώρο τον έβρισε στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – FREEDOM24 KRASAVA ENY/13.12.2025 (14η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του διαιτητή Στέλιου Αναστασίου κατά του Μάριου Σταύρου, ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς που αποβλήθηκε γιατί πιάστηκε στα χέρια (αλληλοτραβήγματα βίαια χωρίς χτύπημα) με αντίπαλο ποδοσφαιριστή έξω από τα αποδυτήρια κατά την διάρκεια του ημιχρόνου όπου έγινε σύρραξη στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/13.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του διαιτητή Στέλιου Αναστασίου κατά του ΝΤΕΜΙ ΜΑΙΣΟΥΡΑΝΤΖΕ, ποδοσφαιριστή του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου που αποβλήθηκε γιατί πιάστηκε στα χέρια (αλληλοτραβήγματα βίαια χωρίς χτύπημα) με αντίπαλο ποδοσφαιριστή έξω από τα αποδυτήρια κατά την διάρκεια του ημιχρόνου όπου έγινε σύρραξη στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του διαιτητή Αλή Ερχάν κατά του Ιωάννη Νικολάου, ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΠΟ Ορμήδειας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του διαιτητή Αλή Ερχάν κατά του Γιαννάκη Κατσαρή, Λοιπό Προσωπικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά που αποβλήθηκε γιατί εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο και διαμαρτυρόταν έντονα στην διαιτητική ομάδα στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΠΟ Ορμήδειας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΠΟ Ορμήδειας γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση των άρθρων 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κυπέλλου Coca Cola 2025-2026 στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΠΟ Ορμήδειας /10.12.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΡΗΣ Λεμεσού/14.12.2025 (14η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του Κυριάκου Πραστίτη, Προέδρου της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(β) του Αντώνη Χειλιμήτρη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές του αγώνα μετά την λήξη του κατά παράβαση των άρθρων 33.5 της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /13.12.2025 (14η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκάλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας και εργαζόμενοι της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην είσοδο της φυσούνα του σταδίου που είχε στόχο τον διαιτητή του αγώνα (κατά την είσοδο του διαιτητή έκαναν τραμπουκισμούς και προπηλακισμούς προς το πρόσωπο του, προσπαθώντας να τον χτυπήσουν, κάποιος τον τράβηξε από την φανέλα με αποτέλεσμα το μερικό σκίσιμο και ξεχείλωμα της). Η παρέμβαση των φρουρών ασφαλείας του σταδίου ήταν καθοριστική για να εισέλθουν οι διαιτητές στα αποδυτήρια, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην δυτική είσοδο του σταδίου (οι οπαδοί προσπάθησαν να εισέλθουν προς τον χώρο των αποδυτηρίων από την είσοδο των VIP σπάζοντας γυαλί της πόρτας και αφού δεν τα κατάφεραν προχώρησαν προς την βόρεια σιδερένια είσοδο που οδηγεί στα αποδυτήρια ρίχνοντας αντικείμενα πάνω στην σιδερένια είσοδο). Η παρέμβαση των επιτηρητών του σταδίου και της Αστυνομίας ήταν καθοριστική για να αποτρέψει την είσοδο τον οπαδών στα αποδυτήρια κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια και στο τέλος του αγώνα που είχαν στόχο τους διαιτητές του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση:Πρόστιμο.

Απόφαση:

(2) του Νεκτάριου Πετεβίνου Εκπρόσωπου Τύπου του ΑΠΟΕΛ για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές του αγώνα μετά την λήξη του αγώνα (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς το μέρος του διαιτητή διαμαρτυρόμενος έντονα για της αποφάσεις του) κατά παράβαση των άρθρων 33.5 της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – FREEDOM214 KRASAVA ENY /13.12.2025 (14η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΠΑΦΟΣ F C /14.12.2025 (14η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

α) του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για επεισόδιο που προκλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο που προκάλεσε αναταραχή και δημιούργησε σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων της ομάδας με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των επιτηρητών ασφαλείας του γηπέδου για να διαλυθεί η σύρραξη και η είσοδος όλων στον χώρο των αποδυτηρίων κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β)του Γιώργου Κωστή προπονητή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα (αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο και κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια έβριζε προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, συμπεριφορά που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σύρραξης μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων τον δύο ομάδων) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/14.12.2025 (14η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο που προκάλεσε αναταραχή και δημιούργησε σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων της ομάδας με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούσας ομάδας γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των επιτηρητών ασφαλείας του γηπέδου για να διαλυθεί η σύρραξη και η είσοδος όλων στον χώρο των αποδυτηρίων κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/14.12.2025 (14η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ROCA MATEO JAVIER Άλλο Προσωπικό της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές του αγώνα στην λήξη του ημιχρόνου (κινήθηκε εκνευρισμένος προς τους διαιτητές))κατά παράβαση του άρθρου 4(γ)

Απόφαση: Πρόστιμο.

(3) του Σωτήρη Ρούση Λοιπό Προσωπικό της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές του αγώνα στην λήξη του ημιχρόνου (τους ειρωνεύτηκε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ)

Απόφαση: Πρόστιμο.

(4) του Εύμαιου Ευθυμιάδη Υπεύθυνου Ποδοσφαιρικού Τμήματος της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον εκπρόσωπο τύπου της φιλοξενούμενης ομάδας στην ανάπαυλα του ημιχρόνου (η συμπεριφορά του προκάλεσε ένταση στον διάδρομο του χώρου των αποδυτηρίων) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/15.12.2025 (14η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά από οπαδούς της ομάδας στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (δ)(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων στην κερκίδα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο (κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (δ1β) και (δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

(2) του Ανδρέα Λουγκρίδη προπονητή τερματοφυλάκων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές στις καθυστερήσεις του αγώνα (τους ειρωνεύτηκε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(3) του Ανδρέα Δημητρίου Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος της φιλοξενούσας ομάδας στην ανάπαυλα του ημιχρόνου (η συμπεριφορά του προκάλεσε ένταση στον διάδρομο του χώρου των αποδυτηρίων) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/15.12.2025 (14η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ για πώληση από την καντίνα που βρίσκεται στην είσοδο 4 του σταδίου και κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/12.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για κατανάλωση καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Προέδρου του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών κατά την διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου για να εκφράσει τα παράπονα του προς τον διαιτητή για την διαιτησία του Α ημιχρόνου κατά παράβαση τον όσων αναφέρονται στο άρθρο 24 του Κεφ. ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΚΟΥΤΗ γυμνασίαρχου του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας για πλημμελή εκτέλεση τον καθηκόντων του και/η για παραλήψεις του κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2025/2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα που προκάλεσε αναταραχή εντός του αγωνιστικού χώρου (μετά το τέλος του αγώνα ορισμένοι οπαδοί της ομάδας άνοιξαν την ξεκλείδωτη πόρτα του γηπέδου, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και έσπρωχναν και διαμαρτύρονταν έντονα προς τους διαιτητές του αγώνα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/13.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΣΠΙΣ Πύλας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΑΣΠΙΣ Πύλας/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΠΟ Ορμήδειας γιατί δεν συμμορφώθηκε με την εγκύκλιο υπό αριθμό 276/2025-2026 ημερομηνίας 24/9/2025 με θέμα «αιτήματα για αλλαγές ημέρας η/και ώρας ή/και σταδίου αγώνων Πρωταθλημάτων ΚΟΠ» αφού ζήτησε εκπρόθεσμα αίτημα για αλλαγή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΠΟ Ορμήδειας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/13.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών γιατί δεν συμμορφώθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμό 276/2025-2026 ημερομηνίας 24.09.2025 με θέμα «αιτήματα για αλλαγές ημέρας ή/και ώρας ή/και σταδίου αγώνων Πρωταθλημάτων ΚΟΠ» αφού ζήτησε εκπρόθεσμα αίτημα για αλλαγή έδρας του αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/14.12.2025 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/14.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC- ΠΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ /14.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ξυλοφάγου FC.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/14.12.2025 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΠΟ Ορμήδειας/14.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΕΑ, πρόστιμο στην φιλοξενούμενη ομάδα.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYRPUS F C/14.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Μηδενισμός και των δύο ομάδων.

*Καταγγελία κατά της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς γιατί δεν χρησιμοποίησε η/και δεν δήλωσε προπονητή κατά την διάρκεια του πιο πάνω αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 1 και 10 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026 στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-16 Α’ Φάσης ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/14.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών γιατί δεν συμμορφώθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμό 276/2025-2026 ημερομηνίας 24.09.2025 με θέμα «αιτήματα για αλλαγές ημέρας ή/και ώρας ή/και σταδίου αγώνων Πρωταθλημάτων ΚΟΠ» αφού ζήτησε εκπρόθεσμα αίτημα για αλλαγή έδρας του αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/14.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Leopards Α’ Φάση KIDS SOCCER SCHOLL ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού/14.12.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ των Kids Soccer School Εθνικός Άχνας.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο στο 33 λεπτό του αγώνα (στο συγκεκριμένο λεπτό οπαδοί της ομάδας έριξαν 4 πλαστικά ποτήρια με νερό προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσε η συμπεριφορά των οπαδών της ομάδας στο 33 λεπτό του για 9 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/11.12.2025 (11η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά ΑΕΛ Λεμεσού αναφορικά με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 11/12//2025 το γραφείο τύπου του Σωματείου μετά την κοινοποίηση των ποινών του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ στις 10/11/2025 και η οποία:

Α. θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγει ή μειώνει οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα, αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

Β. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό.

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4 ιστ (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Cyprus League by Stoiximan 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση των άρθρων 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κυπέλλου Coca Cola 2025-2026 και του άρθρου 14 του Κεφ. ΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων 2025-2026 στον αγώνα Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α’ Β’ Γ’ Κατηγορίας Α' Φάση ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΕΚ Λάρνακας /07.12.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΠΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, 6 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου κατά παράβαση του Κεφαλαίου 1 του άρθρου 12 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο 4 ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην ενδεκάδα οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC – ΠΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ/14.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΟLYMPIACOU SOCCER WORLD CYPRUS FC ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS F.C/ 14.12.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι γέννημα του 2012 και δεν συμπεριλαμβάνεται στους 3 κατ’ εξαίρεση ποδοσφαιριστές μικρότερης ηλικίας που δικαιούνται να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 με βάση το άρθρο 10 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.