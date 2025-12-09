ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν έχει... ελπίδα και το ξέρει καλά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν έχει... ελπίδα και το ξέρει καλά

Δεν χάθηκε ο στόχος του πρωταθλήματος για τον Άρη μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ αφού το -5 είναι διαφορά που καλύπτεται σε 13+10 ακόμη αγωνιστικές.

Όμως, με τέτοιες επιδόσεις στα εκτός έδρας ματς και στα ντέρμπι, δεν έχει... ελπίδα και το ξέρει καλά. Είναι κάτι που επιβάλλεται να βελτιώσει στον β΄ γύρο, ειδάλλως θα χαθεί και ο στόχος για ευρωπαϊκή έξοδο.

Σε έξι αγώνες ως φιλοξενούμενο το συγκρότημα του Άρτζομ Ράτζκοφ μέτρησε μόλις μία νίκη (στο 90+8΄ επί της Ομόνοιας Αραδίππου), έφερε δύο ισοπαλίες (με Ανόρθωση - Ομόνοια) και έχασε τρεις φορές που ήταν όμως κόντρα σε συνδιεκδικητές (ΑΕΚ, Πάφο και ΑΠΟΕΛ).

Από τις ομάδες που είναι στην εξάδα τώρα, μόνο τον Απόλλωνα έχει κερδίσει και τον οποίο θα αντιμετωπίσει την προσεχή Κυριακή (14/12). Και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, δεν υπάρχει επιλογή πέραν του διπλού ώστε να κρατήσει επαφή με τα άνω διαζώματα και να εκμεταλλευτεί πιθανές απώλειες των άλλων ανταγωνιστών.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Tags

ΑΡΗΣΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πέρασαν χειροπέδες στον Τόνεϊ μετά από καυγά σε μπαρ στο Λονδίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καρσέδο: «Να ανησυχήσουμε τη Γιουβέντους, θέλουμε 3 βαθμούς»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σοκ στην ΑΕΚ με Καραργύρη: Υπέστη ρήξη χιαστού

Ελλάδα

|

Category image

Θλάση ο Γιακουμάκης - Επιστρέφει τον Ιανουάριο

Ελλάδα

|

Category image

Δεν έχει... ελπίδα και το ξέρει καλά

ΑΡΗΣ

|

Category image

O Ζέλσον... ξεπάγωσε τα όνειρα πρόκρισης του Ολυμπιακού!

Ελλάδα

|

Category image

Πρώτος back to back MVP στην ιστορία του MLS ο Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη