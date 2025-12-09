Όμως, με τέτοιες επιδόσεις στα εκτός έδρας ματς και στα ντέρμπι, δεν έχει... ελπίδα και το ξέρει καλά. Είναι κάτι που επιβάλλεται να βελτιώσει στον β΄ γύρο, ειδάλλως θα χαθεί και ο στόχος για ευρωπαϊκή έξοδο.

Σε έξι αγώνες ως φιλοξενούμενο το συγκρότημα του Άρτζομ Ράτζκοφ μέτρησε μόλις μία νίκη (στο 90+8΄ επί της Ομόνοιας Αραδίππου), έφερε δύο ισοπαλίες (με Ανόρθωση - Ομόνοια) και έχασε τρεις φορές που ήταν όμως κόντρα σε συνδιεκδικητές (ΑΕΚ, Πάφο και ΑΠΟΕΛ).

Από τις ομάδες που είναι στην εξάδα τώρα, μόνο τον Απόλλωνα έχει κερδίσει και τον οποίο θα αντιμετωπίσει την προσεχή Κυριακή (14/12). Και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, δεν υπάρχει επιλογή πέραν του διπλού ώστε να κρατήσει επαφή με τα άνω διαζώματα και να εκμεταλλευτεί πιθανές απώλειες των άλλων ανταγωνιστών.