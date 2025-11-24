Στα εκτός... παραπαίει!

Για άλλη μία φορά, αγωνιζόμενος μακριά από το «Αλφαμέγα», ο Άρης φανέρωσε τη μεγάλη του φετινή αδυναμία. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ηττήθηκε με 2-1 από την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης» και πλέον ο απολογισμός στους εκτός έδρας αγώνες είναι απογοητευτικός.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ράτζκοφ σε πέντε αγώνες εκτός έδρας μέτρησε μόλις μία νίκη κι αυτή ήρθε σε «νεκρό« ουσιαστικά χρόνο στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου (90+9΄, Σεμέδο). Στα άλλα τέσσερα παιχνίδια έχει δύο ήττες και δύο ισοπαλίες.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το φοβερό σερί που έχει ο Άρης εντός έδρας όπου σε έξι παιχνίδια μετρά ισάριθμες νίκες.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως η ομάδα της Λεμεσού θα πρέπει άμεσα να βελτιώσει αυτό το αρνητικό στοιχείο εάν θέλει να παραμείνει διεκδικήτρια του φετινού πρωταθλήματος.