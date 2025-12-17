Νεότερο για Μαέ - Δήλωση Μπεργκ
Ο Νορβηγός προπονητής ρωτήθηκε για την κατάσταση του Ράιαν Μαέ στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης του αγώνα με την Ρακόφ
Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ για τον Ράιαν Μαέ:
«Eίναι σε πιο καλή κατάσταση τώρα. Συμμετέχει όλοενα και περισσότερο στις προπόνησεις. Η αποκατάσταση του πάει σε πολύ καλά δρόμο. Άυριο ίσως να είναι στον πάγκο. Όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί αρκετά. Σίγουρα με τον Εθνικό θα είναι ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε μέρα με την μέρα την κατάσταση του και η αποκατάσταση του πάει πολύ καλά»