Να τον βρει το 2026 με καλές προοπτικές

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Να τον βρει το 2026 με καλές προοπτικές

Όπως συνηθίζει ο Άρης, μετά από ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα, κατάφερε κι αυτή τη φορά να αντιδράσει!

Μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ (2-0) επικράτησε του Απόλλωνα (0-2), για δεύτερη φορά στην τρέχουσα σεζόν.

Με δεδομένο ότι ακολουθούν παιχνίδια με ομάδες των κάτω διαζωμάτων, κόντρα στις οποίες στον α’ γύρο η ομάδα της Λεμεσού δεν είχε σχεδόν καθόλου βαθμολογικές απώλειες (σ.σ. με εξαίρεση την ισοπαλία με την Ανόρθωση), δημιουργούνται καλές προοπτικές να κλείσει ιδανικά το 2025 και να ανοίξει το 2026. Επόμενη αποστολή για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα είναι απέναντι στην Ομόνοια το ερχόμενο Σάββατο (20/12, 17:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα», όπου φέτος οι πράσινοι του Άρτσιομ Ρατζκόφ δεν έχασαν ούτε έναν βαθμό. 

Αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας για το 2025, ενώ ακολούθως, το πρώτο δεκαήμερο του 2026, θα πάει αρχικά στο ΓΣΠ (04/01) για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό κι έπειτα θα αγωνιστεί εντός έδρας με μία ανταγωνίστρια, την ΑΕΚ (10/01). 

Για το επόμενο διάστημα, ο Άρης θα στερηθεί των υπηρεσιών των Γιαγκό, Καλούλου, Μουσούντα και Μπουράν που θα παίξουν στο Kύπελλο Εθνών Αφρικής.

ΑΡΗΣ

