Μπεργκ: «Ο στόχος δεν αλλάζει, είναι η νίκη»

Διαβάστε όσα είπε ο Νορβηγός προπονητής και ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού:

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ:

Για την Ράκοφ: «Η Ράκοφ είναι μια καλή ομάδα σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Πολωνία. Ο στόχος δεν αλλάζει. Είναι μόνο η νίκη».

Για το πόσο καλά ξέρει τους Πολωνούς: «Πάει καιρός που ήμουν στην Πολωνία. Τότε η Ράκοφ ήταν στη Β ή την Γ’ κατηγορία. Είναι ένα πρωτάθλημα το πολωνικό όπου κυριαρχεί η δύναμη, είμαστε και εμείς σε πολύ καλή φόρμα και είναι ευκαιρία να δοκιμαστούμε κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο».

Αν θα κάνει πολλές αλλαγές: «Προσπαθούμε να βρούμε τι είναι το καλύτερο για κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να προχωρήσουμε την Ευρώπη και να τα πάμε καλά στο πρωτάθλημα. Ακόμη και με αλλαγές έχουμε καλή παρουσία. Είναι δύσκολο να έχουμε ισορροπία. Παίξαμε τη Δευτέρα κόντρα στην ΑΕΚ, είναι δύσκολο το πρόγραμμα αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε».

ΦΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ:

Αρχικό σχόλιο: «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έχουμε μια καλή ομάδα και σίγουρα μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για την παρουσία στο League Phase: «Πιστεύω είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στους ομίλους. Σε πολλά παιχνίδια μπορώ να πω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι, που δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, από τις ισοπαλίες και η ήττα στο παιχνίδι με την Μάιντς. Γενικά είχαμε καλές εμφανίσεις και μας αξίζει να περάσουμε στον επόμενο γύρο».

Για την εμπειρία της Ευρώπης: «Είναι μια τρομερή εμπειρία. Όποτε μου δίνει την ευκαιρία ο προπονητής δίνω τον καλύτερο μου εαυτό».