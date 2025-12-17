ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Ο στόχος δεν αλλάζει, είναι η νίκη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Ο στόχος δεν αλλάζει, είναι η νίκη»

Χένινγκ Μπεργκ και Φώτης Κίτσος παραχώρησαν δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (18/12, 22:00) της Ομόνοιας με την Ρακόφ στο ΓΣΠ

Διαβάστε όσα είπε ο Νορβηγός προπονητής και ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού:

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ:

Για την Ράκοφ: «Η Ράκοφ είναι μια καλή ομάδα σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Πολωνία. Ο στόχος δεν αλλάζει. Είναι μόνο η νίκη».

Για το πόσο καλά ξέρει τους Πολωνούς: «Πάει καιρός που ήμουν στην Πολωνία. Τότε η Ράκοφ ήταν στη Β ή την Γ’ κατηγορία. Είναι ένα πρωτάθλημα το πολωνικό όπου κυριαρχεί η δύναμη, είμαστε και εμείς σε πολύ καλή φόρμα και είναι ευκαιρία να δοκιμαστούμε κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο».

Αν θα κάνει πολλές αλλαγές: «Προσπαθούμε να βρούμε τι είναι το καλύτερο για κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να προχωρήσουμε την Ευρώπη και να τα πάμε καλά στο πρωτάθλημα. Ακόμη και με αλλαγές έχουμε καλή παρουσία. Είναι δύσκολο να έχουμε ισορροπία. Παίξαμε τη Δευτέρα κόντρα στην ΑΕΚ, είναι δύσκολο το πρόγραμμα αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε».

ΦΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ:

Αρχικό σχόλιο: «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έχουμε μια καλή ομάδα και σίγουρα μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για την παρουσία στο League Phase: «Πιστεύω είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στους ομίλους. Σε πολλά παιχνίδια μπορώ να πω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι, που δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, από τις ισοπαλίες και η ήττα στο παιχνίδι με την Μάιντς. Γενικά είχαμε καλές εμφανίσεις και μας αξίζει να περάσουμε στον επόμενο γύρο».

Για την εμπειρία της Ευρώπης: «Είναι μια τρομερή εμπειρία. Όποτε μου δίνει την ευκαιρία ο προπονητής δίνω τον καλύτερο μου εαυτό».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νεότερο για Μαέ - Δήλωση Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Ο στόχος δεν αλλάζει, είναι η νίκη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Αρτέτα περιμένει να... ευχηθεί «καλή χρονιά» παρέα με τον Γκάμπριελ στην άμυνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA στην Καλαμάτα!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Αλκαράθ ανακοίνωσε το τέλος τη συνεργασίας του με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο

Τένις

|

Category image

Την Πέμπτη (18/12/25) οι βραβεύσεις Μαθητικού Σχεδιασμού τής ΚΟΕΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Nα βγάλουν τα βαρίδια και να βάλουν... φτερά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στον τελικό του Intercontinental Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτη για τον Ζαφείρη με τα «ασπρόμαυρα»

Ελλάδα

|

Category image

Επιστρέφει και αγοράζει ομάδα ο Χόρνερ; - Σενάρια-«φωτιά»...

AUTO MOTO

|

Category image

Βοηθός του Λοσάντα στον Απόλλωνα ένας παλιός γνώριμος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Ραφίνια για τα βραβεία της FIFA: «Μήπως ο άντρας μου είναι μπασκετμπολίστας;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενδιαφέρον Παναθηναϊκού για Κέπα!

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Φωτοβολίδες τραυμάτισαν τρεις ποδοσφαιριστές σε αγώνα ομάδων Κ18 στη Γαλλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η γλυκόπικρη γεύση και η πρόκληση

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη