(ΕΠ 6) After Derby: Κερδισμένοι της αγωνιστικής Πάφος και Άρης

Το έκτο επεισόδιο του ΠΟΛcast του αθλητικού τμήματος του ΠΟΛΙΤΗ με τους Χριστόφορο Χριστοφη και Αντρέα Ψάλτη

Το After Derby σχολιάζει τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής στη Cyprus League By Stoiximan. 

Η Πάφος που ξέφυγε στη βαθμολογία, ο Άρης που πλησίασε και τα νέα δεδομένα στη ζώνη του υποβιβασμού. 

Γιατί δεν μπόρεσε χωρίς Σένσι η Ανόρθωση; 

Τι έλειψε από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ; 

Η προβληματική εικόνα του Απόλλωνα και η μπλοκαρισμένη ΑΕΛ. 

Το δίκαιο «Χ» στην ΑΡΕΝΑ και άλλα πολλά στο πιο κάτω βίντεο: 

Διαβαστε ακομη