(ΕΠ 6) After Derby: Κερδισμένοι της αγωνιστικής Πάφος και Άρης

Το After Derby σχολιάζει τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής στη Cyprus League By Stoiximan.

Η Πάφος που ξέφυγε στη βαθμολογία, ο Άρης που πλησίασε και τα νέα δεδομένα στη ζώνη του υποβιβασμού.

Γιατί δεν μπόρεσε χωρίς Σένσι η Ανόρθωση;

Τι έλειψε από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ;

Η προβληματική εικόνα του Απόλλωνα και η μπλοκαρισμένη ΑΕΛ.

Το δίκαιο «Χ» στην ΑΡΕΝΑ και άλλα πολλά στο πιο κάτω βίντεο: