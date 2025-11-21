ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με διπλό στέλνει μεγάλο μήνυμα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Πανέτοιμος για το αποψινό ντέρμπι (19:00) κόντρα στην Πάφος FC, με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan, είναι ο Άρης.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς, όσους έχει και η πρωτοπόρος Ομόνοια, και στο +1 από τους περσινούς πρωταθλητές που είναι τρίτοι. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τη σημαντικότητα που έχει το παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης». Ειδικά αν δούμε και το πρόγραμμα των άλλων διεκδικητών του τίτλου. Η Ομόνοια φιλοξενείται από τον Απόλλωνα, ενώ ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον πάντοτε επικίνδυνο Ολυμπιακό.

Ο Άρης με νίκη ανεβαίνει στην 1η θέση, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά από την Πάφο και μεταφέροντας την πίεση στους υπόλοιπους που αγωνίζονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ενδεχόμενο διπλό θα αποτελέσει επίσης μία ηχηρή δήλωση για την ομάδα του Ράτζκοφ όσον αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε πως στα άλλα παιχνίδια που έδωσε ο Άρης με ομάδες που δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν τον τίτλο δεν κέρδισε (ήττα με ΑΕΚ, ισοπαλία με Ομόνοια). Να σημειώσουμε πως αυτό θα είναι το τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι με διεκδικητή του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, δεδομένα εκτός θα είναι ο Αλεξάντερ Κοκόριν, με τον Βανά Άλβες να είναι αμφίβολος. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στον καρπό και η συμμετοχή του στο ντέρμπι θα κριθεί την τελευταία στιγμή. 

Πληγώνει το 3-5-0 

Πάντως η προϊστορία των αναμετρήσεων με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης» δεν είναι με το μέρος του Άρη. Σε αυτή τη νέα... εποχή που μπήκαν οι δύο ομάδες, ο Άρης δεν κέρδισε ποτέ εκτός έδρας τους Παφίτες. Συγκεκριμένα, από την περίοδο 2021 μέχρι σήμερα, Πάφος και Άρης αναμετρήθηκαν οκτώ φορές, με την Πάφο να κερδίζει τα τρία παιχνίδια και τα άλλα πέντε να ολοκληρώνονται χωρίς νικητή. Συνεπώς μία νίκη θα βάλει τέλος σε ένα αρκετά μεγάλο αρνητικό σερί για τους Λεμεσιανούς οι οποίοι θα πάρουν τεράστια ώθηση ενόψει της συνέχειας.

 

Διαβαστε ακομη