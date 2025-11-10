ΑΠΟΕΛ: Προχώρησε σε καταγγελία για το θέμα του αντί - ντόπινγκ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ ο οποίος προχωρεί σε καταγγελία προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Αρχής Αντί-ντόπινγκ για την ανισομερή στάση που έτυχαν οι ποδοσφαιριστές του
Αναλυτικά:
Ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σήμερα σε καταγγελία προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Αρχής Αντί-ντόπινγκ για την ανισομερή στάση που έτυχαν οι ποδοσφαιριστές του, στην διαδικασία ελέγχου doping του αγώνα Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ. Η καταγγελία εστιάζεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι δεν επιτραπεί απο τους λειτουργούς της Αρχής, στους δικούς μας ποδοσφαιριστές, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ επιτράπηκε στους ποδοσφαιριστές της αντιπάλου ομάδας με την συνοδεία των λειτουργών ελέγχου, να πάνε στα αποδυτήρια της ομάδας τους και να έρθουν στο δωμάτιο ελέγχου πολύ αργότερα.