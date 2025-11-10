Οι δύο... σίγουροι για Λεμεσό και ο ένας «αμφίβολος»

Τρεις ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Αναμερόμαστε στους Μάριτς, Αγκουζούλ και Τάνκοβιτς.

Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Απόλλωνα και τη μεθεπόμενη αγωνιστική την Ομόνοια Αραδίππου.

Θεωρούμε δεδομένο ότι ο Νορβηγός προπονητής θα πάρει μαζί του στο «Αλφαμέγα» τους Τάνκοβιτς και Αγκουζούλ, ενώ απομένει να δούμε τι θα πράξει με τον Μάριτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το παρόν αμφίβολοι είναι οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ.