ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φανούριος: «Όταν οριστικοποιηθεί του Κρεγκ θα προχωρήσουμε σε διάσκεψη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φανούριος: «Όταν οριστικοποιηθεί του Κρεγκ θα προχωρήσουμε σε διάσκεψη»

Ο Ε.Τ του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου στον απόηχο της νίκης επί του Εθνικού Άχνας... 

«Είναι γεγονός ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα. Γνωρίζαμε ότι παραδοσιακά ο Εθνικός μας βάζει δύσκολα στην έδρα του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην παρουσία των δυο ομάδων. Με εξαίρεση το δοκάρι στο 50’ δεν κινδυνεύσαμε. Γενικά η ομάδα ήταν πολύ καλή και έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις».

Αγωνιστικά νέα: «Τώρα έχουμε δυο βδομάδες να προετοιμαστούμε για το ντέρμπι με την Ομόνοια, που σαφέστατα πρέπει να κερδίσουμε. Είναι ευκαιρία για κάποιους παίκτες να κερδίσουν χρόνο, όπως ο Μαρσελίνιο. Το απόγευμα θα δούμε τι έχουν υποστεί οι Μάρκες και Βάισμπεκ. Επιστρέφει με Ομόνοια ο Ντουοντού και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση για Τόμας».

Για την εκτός έδρας συγκομιδή: «Εκτός έδρας η ομάδα παίρνει τους βαθμούς που πρέπει. Η έδρα μας είναι το πρόβλημα και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο με Ομόνοια. Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια απ’ τις δυο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, μέχρι στιγμής».

«Τα απόγευμα θα κοινοποιήσουμε το πρόγραμμα της εβδομάδας και ποιες μέρες θα έχουν ρεπό οι παίκτες».

Αν έχει διεθνείς ο Απόλλωνας, εκτός τους Κύπριους: «Όχι δεν έχουμε διεθνείς, εκτός τους Κύπριους».

Για τη γενικότερα βελτίωση που παρουσιάζει ο Απόλλωνας: «Η ομάδα στα τελευταία τρία ματς έδειξε σημάδια βελτίωσης. Αργήσαμε να βρούμε ρυθμό, ίσως η παρουσία αρκετών νεοφερμένων να μας στοίχησε. Είχαμε και τραυματισμούς. Επαναλαμβάνω με βάση την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα άξιζε ακόμη 3-4 βαθμούς».

Για το θέμα Κρεγκ: «Είναι θέμα που χειρίζονται στο Δ.Σ. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε με ανακοίνωση. Θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η όλη διαδικασία και θα προχωρήσουμε σε διάσκεψη Τύπου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για ανακοίνωση».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Aυτές είναι οι 15 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση από Ελλάδα – Ο ΠΑΟΚ στηρίζει την Ανόρθωση με… Κωνσταντέλια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεισμός στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1.024 ποδοσφαιριστές στο εδώλιο για το στοιχηματικό σκάνδαλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόφαση του Σωφρόνη Αυγουστή για τον Μπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέα «επίθεση» κατά του Γερμανού: «Αυτό δεν πάει άλλο με τον Βιρτς στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον: «Ζω έναν εφιάλτη τον τελευταίο καιρό με τα αποτελέσματα στη Ferrari»

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σαν μια οικογένεια η Εθνική... και τα λόγια του Μάντζιου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Βόκολος από τον Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτό λέγεται πάθος, ψυχή – Να πάτε να κλάψετε στο δωματιάκι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι ο Βέισμπεκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ισοφάρισε... στοιχειωμένο ρεκόρ των Ντι Στέφανο και Πούσκας ο απίθανος Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Δεν είμαστε εδώ για πικ-νικ, επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάφος FC: Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια με Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: H πράσινη παρακάμερα από το αιώνιο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απαγόρευση μεταγραφών για τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη