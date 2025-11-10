Φανούριος: «Όταν οριστικοποιηθεί του Κρεγκ θα προχωρήσουμε σε διάσκεψη»

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου στον απόηχο της νίκης επί του Εθνικού Άχνας...

«Είναι γεγονός ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα. Γνωρίζαμε ότι παραδοσιακά ο Εθνικός μας βάζει δύσκολα στην έδρα του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην παρουσία των δυο ομάδων. Με εξαίρεση το δοκάρι στο 50’ δεν κινδυνεύσαμε. Γενικά η ομάδα ήταν πολύ καλή και έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις».

Αγωνιστικά νέα: «Τώρα έχουμε δυο βδομάδες να προετοιμαστούμε για το ντέρμπι με την Ομόνοια, που σαφέστατα πρέπει να κερδίσουμε. Είναι ευκαιρία για κάποιους παίκτες να κερδίσουν χρόνο, όπως ο Μαρσελίνιο. Το απόγευμα θα δούμε τι έχουν υποστεί οι Μάρκες και Βάισμπεκ. Επιστρέφει με Ομόνοια ο Ντουοντού και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση για Τόμας».

Για την εκτός έδρας συγκομιδή: «Εκτός έδρας η ομάδα παίρνει τους βαθμούς που πρέπει. Η έδρα μας είναι το πρόβλημα και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο με Ομόνοια. Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια απ’ τις δυο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, μέχρι στιγμής».

«Τα απόγευμα θα κοινοποιήσουμε το πρόγραμμα της εβδομάδας και ποιες μέρες θα έχουν ρεπό οι παίκτες».

Αν έχει διεθνείς ο Απόλλωνας, εκτός τους Κύπριους: «Όχι δεν έχουμε διεθνείς, εκτός τους Κύπριους».

Για τη γενικότερα βελτίωση που παρουσιάζει ο Απόλλωνας: «Η ομάδα στα τελευταία τρία ματς έδειξε σημάδια βελτίωσης. Αργήσαμε να βρούμε ρυθμό, ίσως η παρουσία αρκετών νεοφερμένων να μας στοίχησε. Είχαμε και τραυματισμούς. Επαναλαμβάνω με βάση την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα άξιζε ακόμη 3-4 βαθμούς».

Για το θέμα Κρεγκ: «Είναι θέμα που χειρίζονται στο Δ.Σ. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε με ανακοίνωση. Θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η όλη διαδικασία και θα προχωρήσουμε σε διάσκεψη Τύπου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για ανακοίνωση».