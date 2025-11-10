ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Φέσωσε» άλλα 750 χιλ. ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για πανάκριβο ξενοδοχείο ο Μουρίνιο

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε... «φέσι» 747.000 ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τη διαμονή του σε πανάκριβο ξενοδοχείο.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στοίχισε μια περιουσία στη Φενέρμπαχτσε και δεν πρόσφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Σαν να μην έφτανε η αποζημίωση 15 εκατ. ευρώ που έχει λαμβάνειν μετά την απόλυσή του τον Αύγουστο, ο Πορτογάλος προπονητής, πλέον της Μπενφίκα, έβαλε και επιπλέον «φέσι» στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Yenicag Gazetesi», ο έμπειρος προπονητής, ο οποίος πέρασε 16 μήνες στη Φενερμπαχτσέ, φέρεται να άφησε πίσω του έναν λογαριασμό 36,5 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (περίπου 747.000 ευρώ με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για να πληρώσει ο τουρκικός σύλλογος, επειδή για μεγάλο μέρος της θητείας του διέμενε σε μια από τις πιο πολυτελείς σουίτες του ξενοδοχείου Four Seasons.

Μένει να δούμε ποιος θα πληρώσει τη «λυπητερή», ο Μουρίνιο ή (πάλι) η Φενέρ;

Πηγή: sport-fm.gr

 

