Ο Μέσι επισκέφθηκε το νέο «Καμπ Νόου»: «Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω...»

Στην Μπαρτσελόνα, έγραψε τη δική του ιστορία. Κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο, έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη και αγαπήθηκε όσο λίγοι στη Βαρκελώνη.

Ο Λιονέλ Μέσι, επέστρεψε στην Καταλονία, με σκοπό φυσκά, να επισκεφτεί το νέο «Καμπ Νόου». Ο Αργεντινός αστέρας φωτογραφήθηκε στο «στολίδι» των «μπλαουγκράνα» και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που βρέθηκε εκεί.

Έπειτα από την επίσκεψη αυτή, ο «Pulga» ανέβασε τις φωτογραφίες του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος στο οποίο ήμουν πολύ χαρούμενος, όπου εσείς (οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα», με κάνατε να νιώθω τον πιο χαρούμενο άνθρωπο στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω και όχι μόνο για να πω αντίο...».

