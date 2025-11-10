ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ο Κοτσόλης

«Επιστρέφω στο σπίτι μου κι αυτό αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή».

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή από σήμερα (10/11), ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Γέννημα – θρέμμα των ακαδημιών του Παναθηναϊκού με προσφορά επί σειρά ετών στο Τριφύλλι από τη θέση του τερματοφύλακα, ο Στέφανος Κοτσόλης επιστρέφει στο σπίτι του!

Διατέλεσε τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς για μία πενταετία, διάστημα στο οποίο η ομάδα των Βορείων Προαστίων κέρδισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της στη Super League.

Η διαδρομή του Στέφανου Κοτσόλη ως ποδοσφαιριστή είναι άμεσα συνυφασμένη με τον Παναθηναϊκό. Από μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού και υπό τις οδηγίες του εκ των κορυφαίων Ελλήνων τερματοφυλάκων, του Τάκη Οικονομόπουλου, εξελίχθηκε και έφτασε στην πρώτη ομάδα τον Ιανουάριο του 1998 σε ηλικία 19 ετών! Το 2004 στέφθηκε νταμπλούχος με τον Παναθηναϊκό, παίζοντας μάλιστα στα καθοριστικά τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Το 2005 ολοκλήρωσε την πρώτη ποδοσφαιρική θητεία του στο Τριφύλλι.

Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2011 και παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το καλοκαίρι του 2017 σε ηλικία 38 ετών, κατακτώντας ως βασικό στέλεχος της ομάδας το Κύπελλο Ελλάδας του 2014.

Και όπως είχε αναφερθεί στην ανακοίνωση του συλλόγου τότε «η ολοκλήρωση της τρέχουσας συνεργασίας αποτελεί μια άνω τελεία στη σχέση της ομάδας μαζί του». Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ξανά στην ομάδα της καρδιάς του, έτοιμος να προσφέρει από άλλη θέση πλέον, με τον γνωστό επαγγελματισμό και το ήθος του.

«Επιστρέφω στο σπίτι μου κι αυτό αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Έχω πλήρη συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης που αναλαμβάνω αυτή τη θέση σε έναν μεγάλο σύλλογο, τον Παναθηναϊκό. Δεν χρειάζονται λόγια, μόνο σκληρή δουλειά για να φτάσουμε την ομάδα στη θέση που της αρμόζει», ήταν τα πρώτα λόγια του Στέφανου Κοτσόλη μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

 

 

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη