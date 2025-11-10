Πλήγμα στην Γαλλία, νοκ άουτ ο τραυματίας Κόλο Μουανί

Πλήγμα για την εθνική Γαλλίας ενόψει του «παράθυρου» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, με τον Ραντάλ Κόλο Μουανί.

Ο διεθνής επιθετικός της Τότεναμ τραυματίστηκε στο σαγόνι κατά τη διάρκεια του 2-2 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το περασμένο Σάββατο (08/11) και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Εν τέλει, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/11) η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο Κόλο Μουανί υπέστη κάταγμα στην κάτω γνάθο και ως εκ τούτου αποχώρησε από την αποστολή των «μπλε».

Παράλληλα, την θέση του 26χρονου σέντερ φορ των «σπιρουνιών» πήρε ο εξτρέμ της Λανς, Φλοριάν Τοβάν.

Η Γαλλία φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στον 4ο όμιλο με 10 πόντους μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο τουρνουά και φιλοξενεί την Ουκρανία την Πέμπτη στο «Παρκ ντε Πρενς» ενώ τρεις ημέρες μετά παίζει με το Αζερμπαϊτζάν εκτός έδρας.